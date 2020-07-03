2020年7月15日Noosa虛擬會議
Lake Resources公司誠邀澳大利亞、亞洲、英國和歐洲的投資者登錄www.noosaminingvirtual.com.au網站，出席Noosa礦業虛擬會議聽取報告。
Lake公司最近宣布，卡奇(Kachi)鋰鹽水項目的鋰直萃中試工廠專用模塊已成功生產出第一批氯化鋰樣品，公司向著生產出純度高、來源負責的鋰產品的目標又邁近一步。這批樣品的鋰含量與早先實驗室規模的產品的鋰含量一樣高(請參閱2020年1月9日澳大利亞證交所公告)。
報告將通報最新進展，討論迫在眉睫的高純度鋰供應危機，以及對於能生產大量產品的顛覆性技術解決方案的需求。
在會議時段之前，可在Lake公司網站看到這篇報告，網址是:
Https://lakeresources.com.au/investors/presentations/
幾天后將在以下網址重播:
Http://www.noosaminingvirtual.com.au
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。
Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。
正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。
Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。
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Lake Resources NL