

中試工廠成功生產首批樣品

Brisbane, 2020年7月3日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL( ASX:LKE )( FRA:LK1 )( OTCMKTS:LLKKF )與其技術合作夥伴Lilac Solutions Inc今天宣布，Lake公司卡奇(Kachi)鋰鹽水項目的專用鋰直萃中試工廠模塊已成功生產出第一批氯化鋰樣品，向生產出純度高、來源負責的鋰產品的目標又邁近一步。這批樣品與早先實驗室規模的產品(請參閱2020年1月9日澳大利亞證交所公告)具有同樣高的鋰含量。這些樣品下週還將送往外部實驗室做分析。還有2萬升鋰鹽水繼續在Lilac公司新近升級的加州工廠裡加工。Lake計劃每週生產出一批氯化鋰樣品，再轉化成碳酸鋰，然後發送給潛在的承銷商。Lake公司最近的《卡奇項目預可行性研究》(請參閱2020年4月30日澳大利亞證交所公告)和最近發表的研究(可在公司網站獲取)表明，卡奇項目將採用的Lilac公司的直萃工藝是顛覆性的技術，成本具有競爭力和可持續性，可擴展規模，能生產出全球電池和陰極製造商所需的優質電池級產品。全球交通電氣化的勢頭繼續加速，鋰離子電池超級工廠紛紛興建，英國政府承諾投資10億英鎊修建鋰離子電池超級工廠。根據分析機構Benchmark Mineral Intelligence的數據，目前全球正在建設142個超級電池工廠，自2015年電動汽車革命以來，市場規模已增長為原先的四倍。Lake公司總經理Steve Promnitz表示："現已證明，氯化鋰批量樣品的生產規模可擴展到大得多的規模，而結果與最初報導的小樣結果相似。下一步是生產可滿足大型承銷商產品質量要求的碳酸鋰樣品。我們熱切期待第一批樣品的發布，同時我們在加快與潛在承銷商的談判。"內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。

Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。

正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。