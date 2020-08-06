

將出席8月3日美國微型市值公司虛擬會議

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。

Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。

正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。