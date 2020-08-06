

Lilac公司繼續生產出高純度氯化鋰

Brisbane, 2020年7月30日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL ( ASX:LKE )( FRA:LK1 )( OTCMKTS:LLKKF )與其技術合作夥伴Lilac Solutions Inc 公佈，Lilac公司的專用鋰直萃中試工廠模塊正在源源不斷地使用Lake公司卡奇(Kachi)鋰鹽水項目的鹽水生產出高純度的鋰產品，其鋰含量結果與先前的實驗室產品結果相近。Lilac公司位於加州的中試工廠正在陸續加工來自卡奇項目的第一批20,000升鹽水。產品結果證明，該工藝從實驗室規模到中試工廠規模的擴展取得了成功。只需再稍加擴大規模，就可達到商業規模的目標。接下來的重要步驟是，委託一家知名獨立分析實驗室，將氯化鋰樣品轉化為碳酸鋰，生產出更多電池級碳酸鋰樣品，預計第一批將在5週內生產出來，此後的一個月內還將生產出更多樣品。監督此項目的下游參與方建議使用知名第三方機構來提供獨立樣品數據，這些數據既提供給潛在的承銷合作夥伴，也將用於商業規模開發規劃和最終可行性研究。 Lake 和Lilac公司有信心高純度碳酸鋰能獲得第三方證實。Lake公司在向生產出純度高、來源負責的鋰產品的目標穩步邁進。由於Lilac獨創的顛覆性創新技術有專利保護，分析詳情屬於商業機密，但最終的碳酸鋰結果出來後將會公佈。Lake的董事長Steve Promnitz表示："中試規模繼續成功生產出清潔、高純度氯化鋰，是一項重要的進展。接下來將由一家聲譽卓著的第三方實驗室，將這些直萃工藝的產品用傳統方法轉化為碳酸鋰，以滿足承銷方的質量要求，這些承銷商們在尋找來源負責、規模可擴的電池級產品供應方。不過這個過程花的時間比預期稍長。"Lake最近發布的以直萃生產高純度碳酸鋰為基礎的卡奇預可行性研究報告(參閱澳大利亞證券交易所2020年4月30日公告)顯示，Lilac公司用於卡奇項目的這項工藝具有顛覆性、成本競爭力、可持續性和可擴展性，能生產出全球電池和陰極生產商所尋找的優質電池級產品。內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。

Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。

正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。