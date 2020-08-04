

指定獨立實驗室Hazen生產電池級碳酸鋰

Brisbane, 2020年8月6日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL( ASX:LKE )( FRA:LK1 )( OTCMKTS:LLKKF )已委託美國科羅拉多州的獨立分析實驗室Hazen Research Inc (Hazen)，生產大批量電池級碳酸鋰樣品，供給潛在承銷商和感興趣的各方。Lilac Solution的鋰萃取中試工廠模塊加工卡奇鋰鹽水取得了成功，回收率高，生產出的氯化鋰可用傳統的碳酸加工方法製成電池級碳酸鋰。 Lilac 先前使用這種傳統的碳酸鋰工藝，把氯化鋰製成了純度為99.9%的碳酸鋰。Lilac在加州鋰萃取中試工廠把來自Lake 公司卡奇鋰鹽水項目的鹽水加工成了濃縮氯化鋰。 Hazen Research現在的任務是把Lilac公司生產的濃縮氯化鋰加工成碳酸鋰大樣。現在已將首批濃縮氯化鋰發送給Hazen，據了解，運抵實驗室後的5週內，可望生產出第一批電池級碳酸鋰樣品。Lake公司總經理Steve Promnitz 說: "Hazen Research是一家聲譽卓著的提供優質濕法冶金的獨立實驗室。他們在一個可靠的時間框架內生產出優質碳酸鋰，就意味著我們能信心十足地向第三方提供通過驗證的碳酸鋰樣品。我們繼續不斷地降低新技術風險。待第一批獨立樣品結果出來後，我們會報告進展情況。"內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。

Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。

正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。

Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。