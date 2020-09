鋰產品將製成電池並由Novonix檢測

Brisbane, 2020年8月27日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL( ASX:LKE )( FRA:LK1 )( OTCMKTS:LLKKF )宣布,指定廣受尊敬的Novonix Battery Technology Solutions(Novonix電池技術解決方案公司)使用Lake的電池級碳酸鋰生產NMC622鋰離子電池的測試電池。 Novonix是一家獨立測試開發實驗室,位於加拿大諾瓦斯科舍省,許多知名電池廠家都曾使用該實驗室。根據與Novonix Limited( ASX:NVX )的協議,將使用Lake提供的碳酸鋰樣品和商用電池正極前驅體製造NMC622正極和電池。Novonix目前正在使用具有革命性的陽極和陰極材料,開發"百萬英里"電池技術,還設計並製造了高精度電池測試設備,銷售給15個國家的一級電池製造商和貼牌生產廠商,包括松下、寧德時代、三星、SK Innovation、蘋果、博世、本田和戴森。Lake公司的高純度、來源負責任的鋰產品,將放到Novonix的電池試驗系統上,使用先進的專利診斷工具測試其性能進行評估,測試其是否符合鋰離子電池標準。更重要的是,有了這些數據,Lake產品的潛在用戶和承銷商可以直接與其熟悉的類似電池化學產品進行比較。Lake最近委託位於科羅拉多州的Hazen Research,使用Lake的技術合作夥伴Lilac Solutions 的加州中試工廠生產的氯化鋰,製造碳酸鋰樣品(請參閱澳大利亞證交所2020年8月6日公告)。 Lilac公司先前曾用傳統的碳酸鋰工藝生產出99.9% 純度的碳酸鋰。Hazen有望在數週內生產出第一批電池級碳酸鋰樣品。 Lake公司對高純度的碳酸鋰得到確認抱有信心,因為從中試工廠獲得的結果就與先前的實驗室測試結果相似。接下來Novonix公司將把第一批碳酸鋰加工成NMC622鋰離子電池,這至少需要四個月的時間,預計正極材料生產出來兩個月後可獲得第一批結果。Lake的董事總經理Steve Promnitz說:"Novonix是一家備受尊敬的、具有開創性的電池測試公司,它由Jeff Dahn博士在諾瓦斯科舍省戴爾豪斯大學的實驗室發展而來。該團隊是新電池技術領域的世界領導者,這從他們全球客戶群的質量可見一斑。隨著電動汽車製造商加快生產計劃,全球範圍內高純度、負責任的鋰供應日益短缺。我們期待著盡快看到Novonix的測試結果,並儘早向潛在的承銷合作夥伴提供樣品。 "內容關於: Lake Resources NL

