Brisbane, 2020年9月2日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL (ASX:LKE)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)今天公佈，總經理Steve Promnitz將出席澳大利亞證交所中小盤股2020會議，時間是澳洲東部時間2020年9月9日星期三上午10:45 (悉尼), 香港時間上午8:45，溫哥華/舊金山時間星期二下午5:45。此次會議主要是展示中小盤股企業的傑出領導人。
出席澳大利亞證交所中小盤股2020會議
出席澳大利亞證交所中小盤股2020會議
Lake 前不久公佈，其技術合作夥伴Lilac Solutions的加州中試工廠即將交付高純度的、來源負責的電池級碳酸鋰產品。 Lilac已經用鋰直萃中試設施將Lake公司卡奇鋰鹽水項目的鹽水成功製成首批氯化鋰樣品，獨立測定實驗室Hazen Research Inc 正在把這些氯化鋰樣品加工成大批量電池級碳酸鋰樣品。正如先前實驗室規模的結果所展示的，這些樣品的鋰純度很高(請參閱澳大利亞證交所2020年1月9日公告)。
Lake 對即將出品的產品質量充滿信心，由於業界日益關注可持續貨源，以及電動車市場對電池級鋰產品的需求，Lake的產品吸引了潛在國際承銷商的興趣。
若無法在會議當天參加會議，可在會後觀看網播錄像。建議投資者提前登記，試運行網絡系統，並接收會議最新消息。請點擊以下鏈接了解更多有關此次會議情況：
https://www2.asx.com.au/smid
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Lake Resources NL