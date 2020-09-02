Brisbane, 2020年9月15日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL (ASX:LKE)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)今天公佈該公司在向著可持續、高純度鋰的開發目標邁進的路上繼續推進。此前公司證實了獨立分析實驗室Hazen Research Inc(Hazen)的首批電池級碳酸鋰的批量樣品生產進展良好。
繼續推進電池級碳酸鋰生產
繼續推進電池級碳酸鋰生產
這家位於科羅拉多州的實驗室表示，預計第一批樣品會在15-18天內面世，隨著鹽水的運抵和加工，會陸續生產出更多樣品。 Hazen正在進行徹底分析，優化工藝，目標是開發出一個卓越的產品。實驗室結果將大有裨益，因為不久的將來會開始用更大的樣本進行加工。
Hazen正在進行批量沉澱階段，這是用濃縮氯化鋰生產碳酸鋰大樣的最後階段之一。先前Lilac公司用加州中試工廠模塊，從Lake公司的卡奇(Kachi)鋰鹽水項目的鹽水中萃取生產濃縮氯化鋰。部分所用設備的照片載於附件(圖1 *)。
第一批大樣將發往Novonix Battery Technology Solutions，用Lake的電池級碳酸鋰製作NMC622鋰離子電池的測試電池。該公司是一家獨立測試和開發實驗室，位於加拿大新斯科舍省，很多知名電池製造廠家都使用該實驗室。
根據與Novonix Limited (ASX: NVX)達成的協議，Lake提供的碳酸鋰樣品將與商用電池正極前體材料一起用於製造NMC622正極和電池(請參閱澳大利亞證交所2020年8月27日公告) 。 Novonix公司目前正在用具有革命性的陽極和陰極材料開發"百萬英里"電池技術。
Lake努力推進直萃技術，吸引了越來越多的國際興趣，最近在澳大利亞證券交易所中小盤股2020會議上進行演講，還向德國主要工業官員做了一次受邀才能參加的介紹。 Lake公司總經理Steve Promnitz說: "即將由著名的Hazen實驗室製作出電池質量的碳酸鋰，這十分令人振奮。為得到更好的結果，Hazen一直在努力尋找優化工藝的方法。
"最終產品將放入電池，使用Novonix的尖端電池測試技術進行測試。這將展示出這種新技術沒有風險，適於Lake產品的高純度特性，並為最新型電池提供一種更可持續、來源負責的產品，加強環境、社會和公司治理方面的益處。此外，我們還期待著向股東通報卡奇旗艦項目的最新情況。這個大型項目引起了人們的興趣，加上多項具有增值作用的活動，將展示出卡奇項目的穩健。
"最近歐洲的幾項公告顯示，對電池級鋰產品以及來源負責的供貨的需求驟增，而Lake能提供這些。" Lilac Solution鋰直萃中試工廠模塊已用卡奇鹽水成功加工生產出氯化鋰，回收率高，生產出的氯化鋰產品適於用傳統的碳酸鹽加工方法加工成電池級碳酸鋰。此前Lilac採用傳統的碳酸鋰氯化鋰工藝生產了99.9% 純度的碳酸鋰(請參閱2020年1月9日澳大利亞證交所公告)。
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內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Link: LKE:AU 推進電池級碳酸鋰生產相關企業
Lake Resources NL