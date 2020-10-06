Brisbane, 2020年10月1日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目以及另外三個阿根廷鹵水鋰礦，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。
未經審計的財務報告
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這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Lake Resources NL