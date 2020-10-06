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未經審計的財務報告
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Brisbane, 2020年10月1日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目以及另外三個阿根廷鹵水鋰礦，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。

這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。

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內容關於: Lake Resources NL

Lake ResourcesLake Resources NL (ASX:LKE)  (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。

   


聯絡
Steve Promnitz
總經理
Lake Resources NL
電話: 61-2-9188-7864
電郵: steve@lakeresources.com.au

Anthony Fensom
Republic PR
電話: 61-407-112-623
電郵: anthony@republicpr.com.au

Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
電話: 61-431-271-538
電郵: henry.jordan@sdir.com.au



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