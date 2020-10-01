Brisbane, 2020年10月6日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL(ASX:LKE)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)公佈，其委託的分析實驗室Hazen Research Inc（以下簡稱"Hazen"）擴大了氯化鋰樣品分析測試範圍，對不同的工藝組合加以測試，優化電池級碳酸鋰大樣的穩定生產工藝。
Hazen優化電池碳酸鋰工藝
Hazen優化電池碳酸鋰工藝
目前正在結晶階段，Lake預計下週會有首批高純度碳酸鋰樣品面世。
Hazen由於其全面的分析能力而獲得委任，在尋找能夠在近期穩定生產出可持續、高純度鋰的最佳工藝的過程中，Hazen已展現出其專業技術。擴大研究範圍會讓Lake公司得到最優化的生產工藝。
Lake的總經理Steve Promnitz說: "Hazen的工作非常嚴謹，為提高大批量產品的質量，他們測試了多種多樣的替代選項。這個結果很好，因為最終結果給了我們更多的選擇性。 Lake自然熱切期待著生產出首批樣品，送到Novonix做電池測試，這已經近在咫尺了。"
Lilac Solution的鋰直萃中試工廠模塊用卡奇鹽水成功加工生產出氯化鋰，回收率高。 Hazen正在用一系列傳統碳酸工藝將這些氯化鋰加工成電池級碳酸鋰。此前Lilac採用傳統的碳酸鋰工藝生產了純度99.9%的氯化鋰(請參閱2020年1月9日澳大利亞證交所公告)。
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Link: LKE:AU Hazen實驗室優化電池碳酸鋰工藝相關企業
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