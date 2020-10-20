Brisbane, 2020年10月20日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL(ASX:LKE)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)很高興地公佈，世界知名的獨立分析實驗室Hazen Research Inc("Hazen")進行的測試取得了高純度結果。
從卡奇項目鋰鹽水到電池級高純度碳酸鋰
從卡奇項目鋰鹽水到電池級高純度碳酸鋰
-Lilac Solutions中試工廠模塊用Lake公司卡奇項目(Kachi)鹽水中生產出氯化鋰，Hazen Research Inc用這些氯化鋰製作出純度為99.97％的高純度碳酸鋰。
-樣品的雜質含量極低；Lake公司預計該產品對電池市場具有吸引力。
-Lake 公司有信心能在全面生產中復制這些結果。
-Hazen實驗室將繼續生產樣品，有望於本季度將樣品交付給Novonix以及亞洲和歐洲的供應鏈客戶做電池測試。
碳酸鋰結果
Lake公司的技術合作夥伴Lilac Solutions Inc(Lilac)已展示在加州試驗工廠模塊中使用離子交換鋰直萃法專有技術生產高純度氯化鋰洗提液的情況(請參閱2020年7月3日的澳大利亞證券交易所公告)。美國科羅拉多州的Hazen實驗室將這種氯化鋰樣品進一步加工成碳酸鋰。 Hazen進行了一系列旨在優化碳酸鋰質量、同時保持簡單的工藝流程的測試，使用的傳統工藝有蒸發、氫氧化鈉和純鹼處理、離子交換和沈淀(請參閱附錄1)。工藝優化是大規模生產高純度碳酸鋰樣品之前的關鍵步驟。
Hazen實驗室的這些測試證實，可以用卡奇項目的鹽水生產出純度極高(99.97%)、含雜量低的碳酸鋰。
為確保准確性，Hazen實驗室採用了多種分析技術來驗證碳酸鋰品位和含雜量，包括電感耦合等離子體光譜法和滴定法，這兩種方法都是公認的測定技術。附錄1 *有樣品製備和分析方法。
含雜量極低
Hazen製作的樣品與Lake公司早期製作的碳酸鋰(碳酸鋰含量99.9％，參見2020年1月9日澳交所公告)相比，雜質總含量降低了70％；與當前市場上廣為接受的"電池級"標準——碳酸鋰含量99.5％——相比，含雜量降低了94％。值得注意的是，在該結果中，鐵(Fe)和硼(B)等金屬和陽離子雜質的含量極低。
含雜量低是決定電池質量的關鍵因素，因而Lake公司預計該產品將對鋰離子電池市場極具吸引力。
高端定價潛力
碳酸鋰市場的定價很大程度上取決於碳酸鋰的品位以及含雜量和雜質種類。 Lilac公司和Hazen實驗室用卡奇鹽水獲得的結果表明，該產品有望遠遠超出先前預想的價格。先前的預可行性研究(請參閱澳交所2020年4月30日發布)是基於碳酸鋰含量達到99.9％以及每噸11,000美元的固定售價。
*欲瀏覽表格和數字，請訪問：
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內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Lake Resources NL