Brisbane, 2020年11月26日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL(ASX:LKE)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)很高興提供年度股東大會的演示報告。
年度股東大會演示報告
年度股東大會演示報告
-合作夥伴Lilac Solutions 的清潔直萃技術
o從鹽水中高效分離出鋰；此項目獲得比爾·蓋茨領導的能源突破基金(Breakthrough Energy Fund)的支持。
-高純度鋰
o純度為99.97%的電池級碳酸鋰：卡奇(Kachi)項目
-來源負責任、可持續，帶來環境、社會和公司治理方面的增益
o 99%的鹽水會回輸水源
-成功展示卡奇項目的投產路線
o中試工廠模塊運行成功，稍加擴展即可投產，成本具有競爭力，大型項目
-對項目價值的大幅折扣：
o交易價格為淨現值的24%,是同類股票價格的10-40%
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https://abnnewswire.net/lnk/4CB25UHI
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Lake Resources NL