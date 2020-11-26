Brisbane, 2020年11月27日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)與Acuity Capital已同意延長現有的《受控配售協議》("CPA")，該CPA的有效期將延至2023年1月31日，協議金額再增加550萬美元，以提供更多的靈活性。
延長CPA貸款協議及附件2A
延長CPA貸款協議及附件2A
正如先前宣布的那樣，原先該協議為Lake提供最高450萬美元的備用股權資金(見2018年7月31日和2018年8月2日公告)，該協議在未來幾週內到期。公司和Acuity Capital已同意延長該協議安排下的可用備用資金的有效期，並將最高額增至1000萬美元。公司先前公佈過已動用該協議項下的140萬美元(請參閱2020年9月1日和2020年9月22日公告)。 CPA限額增加到1000萬美元後，其項下可動用的備用股權資金現在為860萬美元。
作為上述資金的對價，公司已同意在上市規則第7.1條所允許的股份發行數量內，向Acuity Capital增發2500萬股("抵押股份"),作為藉款擔保。
公司可以隨時終止該協議，同時購回和註銷抵押股份，無需支付對價(需股東批准)。
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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