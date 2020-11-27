Brisbane, 2021年1月8日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)今天宣布正式啟動卡奇(Kachi)鋰鹽水項目的最終可行性研究，並任命Hatch為牽頭顧問公司。
正式啟動最終可行性研究
正式啟動最終可行性研究
這項最終可行性研究建立在2020年4月30日宣布的阿根廷卡塔瑪卡省卡奇鋰鹽水項目的技術和經濟可行性預可行性研究的基礎上，該項研究基於Lilac公司的可持續鋰直萃工藝，紮實穩健，結果引人矚目。之後Hazen Research公司展示了該項目生產電池生產企業所需的高純度產品(99.97%碳酸鋰)的潛力，於2020年10月20日公佈了測試結果。該產品已送往Novonix製作電池。
最終可行性研究是卡奇鋰鹽水項目發展道路上的一個重要里程碑，卡奇項目的目標是成為飛速增長的電池市場上的優質鋰產品生產企業，兼具可持續性和商業成功。與最終可行性研究同時進行的相關工作還有環境影響研究、持續社區參與、以及2021年晚些時候將開始的現場示範工廠試運行。
為管理最終可行性研究以及相關工作，Lake Resources很高興宣布任命Nicholas Lindsay博士為技術總監。他曾任Lake Resources的非執行董事，擁有在南美進行可行性研究的經驗，他有信心在2022年一季度之前完成卡奇最終可行性研究。
總經理Steve Promnitz評論道："最終可行性研究的正式啟動，是Lake公司將卡奇項目帶入投產階段並獲得環境、社會、治理證書的關鍵一步。目前正在加速過渡到電動汽車時代。自從預可行性研究以來，橋接性的研究一直在進行，現在我們正式聘請了Hatch。Nick Lindsay曾對預可行性研究給予寶貴協助，現在他會繼續協助最終可行性研究。"
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Link: LKE:AU 正式啟動最終可行性研究相關企業
Lake Resources NL