Brisbane, 2021年2月19日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL(ASX:LKE)(FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)告知投資者，該公司總經理Steve Promnitz於2月18日星期四東部標準時間下午1:30(紐約時間) 、格林威治標準時間下午6:30(倫敦時間)，在場外交易市場(OTC)的虛擬會議VirtualInvestorConferences.com上做了演示報告。
出席OTC虛擬會議
出席OTC虛擬會議
Lake Resources 講述了該公司在面對電動車及電池需求增長時所提供的清潔解決方案的最新情況。 Lake 採用清潔技術解決方案，與技術合作夥伴Lilac Solutions合作，生產具有成本競爭力、且規模可擴展的高純度鋰，將在下個財年投入建設。
Lake 最近完成了一次2060萬澳元(未扣除成本)的轉型籌資，獲得了北美、歐洲和澳洲機構投資者的保障支持，這使公司在完成最終可行性研究、交付卡奇旗艦項目的資金方面有了確定性，現有2500萬澳元的盈餘，資金雄厚。
Lake Resources (OTCQB:LLKKF) 公司取得了存款信託與清算公司(DTCC)/ 美國全國證券清算公司(NSCC)的所有服務資格，可通過場外交易市場(OTC)批准的證券交易經紀商進行實時電子清算和結算。
欲觀看演示報告，請點擊：
https://abnnewswire.net/lnk/PCFFFTCM
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Lake Resources NL