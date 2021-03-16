Brisbane, 2021年3月2日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰開發企業Lake Resources NL(ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)日前證實，Novonix Limited公司使用Lake的99.97％高純度碳酸鋰樣品生產的NMC622鋰離子電池獲得了可喜的初試結果。
使用Lake高純度鋰樣品的Novonix電池初試實驗結果可喜
使用Lake高純度鋰樣品的Novonix電池初試實驗結果可喜
Novonix Limited(ASX:NVX)(OTCMKTS:NVNXF)公司從一級生產商那裡收到了商業用途的NMC622-氫氧化物前體樣品，他們將這些樣品連同Lake公司的99.97％高純度的碳酸鋰樣品一道，在真實環境中做了一次直接比較，測試Lake鋰產品應用於NMC622電池及其在鎳陰極電池領域的適用性。
與來自1級生產商的市售產品相比，Lake的高品質碳酸鋰樣品在扣式電池中具有更高的電容量保持能力和更好的電化學性能。
為證實在完整的鋰離子捲繞式袋式電池中的實驗可重複性、均質性、電池特性及有效性Novonix將使用批量合成，開展大規模測試，這是Novonix在加拿大新斯科舍省(Nova Scotia)中試規模電池生產線的一部分。借助後續實驗結果， Lake公司和其潛在合作夥伴及客戶就可以直接比較Lake的鋰產品和相鄰電池化學工業領域其它競品的綜合表現。 Novonix預計此測試過程需要幾個月的時間。一旦實驗結果出台，Lake將向市場通報。
實驗人員進行了扣式半電池實驗，測試陰極材料的電化學性能。為了解電池粉末形態及其相純度(見圖2)，實驗人員還通過電子顯微鏡（SEM）和X射線衍射（XRD）掃描對樣品進行了相關定性研究。 XRD掃描結果顯示樣品無雜質。實驗中Lake的碳酸鋰樣品是原樣被研磨後使用的，結果表明，合成過程完成後，NMC電池粉末中沒有發現可見的明顯變化。
將NMC622與導電性的碳和粘合劑混合，澆鑄到鋁箔集電器上，乾燥，沖壓並組裝成鋰離子電池半電池。與1級生產商的市售電池相比，該半電池產生了相似的電壓曲線，顯示出了更高的電容量保持能力和更好的電化學性能。
Novonix Limited為包括松下、CATL、三星、SK Innovation、LG 化學、博世、本田和戴森在內的眾多一級電池製造商提供高精度的電池測試設備。最近，鋰離子電池和材料領域世界知名的學者Jeff Dahn教授宣布，他在繼續擔任達爾豪西大學(Dalhousie University)教職的同時，將以首席科學顧問的身份重返Novonix，任職於特斯拉贊助的一個部門。
Novonix最近還成功完成了1.15億美元的機構股權融資，這凸顯了機構投資者對其技術的信心。 Lake高純度的碳酸鋰提取成果是通過簡單的生產流程獲得的，卡奇(Kachi)項目早前的預可行性研究報告中的項目運營成本沒有發生任何預期的變化（詳情可參閱澳交所2020年4月30日相關公告）。低雜質是決定電池質量與鋰產品定價及其市場接受度的最關鍵因素。 Lake的高純碳酸鹽具備市場高溢價潛力。
Lake董事總經理Steve Promnitz評論說："Novonix此次實驗結果證明了Lake的高純度鋰產品在電池中的優異品質，我們期待未來的實驗繼續證實此初試結果。這一實驗結果讓電動汽車製造商和電池製造商對Lake產品的質量更加有信心，鑑於市場對高純度鋰產品的需求不斷增加，這一點尤為重要。Lake正持續推進卡奇項目的最終可行性研究，目前，市場日趨關注可持續性，關注來源可靠、並能滿足領先電動汽車製造商供應鏈需求的產品。投資者和業界對Lake公司興趣濃厚，Lake正處於推進產品開發、為股東創造價值的極佳時期。"
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內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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