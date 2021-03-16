Brisbane, 2021年3月3日, AEST (ABN Newswire) - 為發展公司位於阿根廷的卡奇(Kachi)鋰鹽水旗艦項目，清潔鋰開發企業Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)日前任命SD Capital Advisory Limited和GKB Ventures Limited擔任其聯合財務顧問，以組織及安排公司項目融資事宜，特別是落實出口信貸機構("ECA")方面的相關安排。這項任命代表著Lake公司及其卡奇項目發展邁出了具有里程碑意義的重要一步。
任命卡奇項目聯合財務顧問
任命卡奇項目聯合財務顧問
SD Capital Advisory Limited (SD)是一家位於倫敦的獨立金融精品諮詢顧問公司，專精於為發達市場及前沿市場的公司及採礦/資源類開發公司落實項目融資。該公司擅長戰略性商業諮詢、金融建模以及信貸分析。 SD的團隊由具有跨國、銀行及新興市場從業背景的資深專業金融人員組成，並配有地質和加工工程方面的專家。
GKB Ventures Limited(GKB)是一家獨立諮詢顧問公司，可以幫助客戶達成跨境交易，通過出口信貸機構(ECA)獲取國際融資。 GKB在提供專有知識、有效獲得政府支持的各類規劃方面擁有良好的記錄，其業務包括出口信貸機構(ECA)融資安排，以及創建可在長期經營中擴大規模的定制解決方案。截止目前，GKB已累計安排超過40億美元的結構性出口信貸機構(ECA)融資，並在過去五年中成功完成了許多項目。其中一項GKB的出口信貸機構(ECA)交易在2017年獲得了《全球貿易評論》(GTR)授予的"年度GTR最佳交易"獎項。
SD Capital Advisory Ltd主席David Buckle先生和GKB Ventures Ltd董事總經理Gabriel Buck先生在聯合聲明中說："我們很高興獲得Lake董事會的任命，在卡奇項目的這一整體階段為Lake提供專業協助。過去的一年中，我們與Lake進行了廣泛的互動，對卡奇項目及其發展前景進行了全面評估之後，我們對Lake公司的經營管理不斷取得的進展表示讚賞。"
他們還補充說："卡奇項目的特性，以及Lake公司採用加利福尼亞州Lilac Solutions 公司的創新直萃技術所達成的低環境影響以及令人印象深刻的環境、社會和治理(ESG)綜合效應，深深吸引著我們。這項創新技術生產出來的高純度的碳酸鋰，最終可以為市場提供可信賴的電池級產品，滿足全球眾多汽車製造商的可持續發展目標。這個項目令人印象深刻的ESG環境績效特點的確是當下全球金融投資者，包括出口信貸機構的關注前沿及焦點。"
Lake董事總經理Steve Promnitz表示："出口信貸提供了一種低成本且安全的債務融資形式，這將使股東獲得的價值最大化，使公司的經營風險最小化。我們期待著與各方合作機構進一步推動各項合作事宜。"
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Link: LKE:AU 任命卡奇項目聯合財務顧問相關企業
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