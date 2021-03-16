Brisbane, 2021年3月17日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰開發商Lake Resources NL (ASX:LKE)(FRA:LK1)(OTCMKTS:LLKKF)根據經修訂的鋰價格估算，更新了該公司的旗艦項目——卡奇(Kachi) 鋰鹽水項目預可行性研究，其稅後淨現值(NPV8)增加到16億美元(21億澳元)。 Lake公司正在評估擴大卡奇項目碳酸鋰產能的潛力。
卡奇項目更新預可行性研究，價值達16億美元
卡奇項目更新預可行性研究，價值達16億美元
卡奇鋰鹽水項目預可行性研究(請參閱澳大利亞證券交易所2020年4月30日公告) 顯示該項目可年產25,500噸碳酸鋰，目前根據高純電池級碳酸鋰每噸15,500美元的最新鋰價格預測(亞洲到岸價)做出了更新，其他參數未變。與最初預可行性研究中保守的價格假設相比，更新後的財務結果更為穩健。
預可行性研究更新後，按無槓桿稅後淨現值計算，項目價值為15.8億美元(21億澳元)，比先前預可行性研究中的7.48億美元的淨現值增加了約110% 。內部回報率上升至35% ，年運營現金流(EBITDA)為2.6億美元(3.5億澳元)(請參閱項目詳情表1、2、3 *)。
目前公司正在評估卡奇項目的擴大生產，這是Lake公司成為生產高純度、可持續的鋰產品的大型企業的宏偉目標的一部分。還有一個選擇方案是將生產範圍擴展到氫氧化鋰或碳酸鋰。這是在預計高純度電池級產品供應日益短缺的前景下做出的計劃。
與傳統方法相比，計劃中的卡奇項目鋰生產的環境足跡更小，用水用地以及碳足印都顯著減少，這些環境社會治理方面的益處正得到越來越多的電動汽車製造商的推崇。
在初步生產達到全部產能後擴大生產，使之達到電池供應鏈的相應規模，可在生產優質產品的同時降低總運營成本，實現規模經濟，節省資本成本。使用太陽能混合動力可進一步降低成本，也將降低項目的二氧化碳足跡總量。
更新預可行性研究所用的最新碳酸鋰價格，是基於正在與潛在承銷商進行的有關高純度碳酸鋰的商談以及源於基準礦產情報的近期預測。
原先的預可行性研究是基於開採壽命25年、碳酸鋰價格每噸11,000美元的保守估計(參閱澳洲證券交易所2020年4月30日公告)。更新後的預可行性研究只修訂了鋰的估價，其餘所有重要假設，包括設立生產目標時所依據的假設以及表1、2和3 * 所列的預測財務信息及相關評註，均與原先相同。
Lake公司公司董事總經理Steve Promnitz表示: "鋰的最新價格顯示卡奇項目的財務狀況非常穩健，隨著生產規模的擴大還會進一步加強。預計在未來10年內，電動汽車和能源儲存的增長需求將需要大量新增產量來滿足，卡奇項目仍然具有高度的擴展性，公司正在努力擴大規模，使其在高純度碳酸鋰生產領域達到全球舉足輕重的地位，在未來幾年內有能力很好地滿足電池級產品的預期缺口。
這是Lake 公司在與電池材料供應鍊和電動汽車行業的主要企業繼續洽談中的重要差異化因素，這些廠商正在尋求既可擴大規模以滿足需求，又具有環境社會治理方面的可衡量的益處的高純度產品。 "
* 有關公佈詳情及數字，請瀏覽網頁:
Https://abnnewswire.net/lnk/3637xt35
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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