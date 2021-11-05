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2021年11月12日在努沙會議上演講
2021年11月12日在努沙會議上演講
Sydney, 2021年11月11日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰開發商Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)將於11月12日星期五上午10點45分(布里斯班)、11點45分(悉尼)、8點45分(珀斯、香港) 在努沙(Noosa)礦業大會上發表演講。該演講是電池材料和可再生能源會議的一個主題。

努沙礦業大會在2021年11月10日星期三至12日星期五在Noosa Peppers和網上舉行。請現在點擊以下鏈接註冊：
https://www.noosaminingconference.com.au

北美的投資者請注意，Steve Promnitz將在美國東部時間11月10日星期三上午11.30，在"OTC市場的關鍵金屬會議"上發表演講。可在以下網址看到重播：
https://www.abnnewswire.net/lnk/8D8E00D7

演講將講述關於Lake公司如何通過使用清潔的直萃鋰技術，生產優質的鋰產品，為電動車電池供應鏈提供高質量和高利潤的解決方案，演講還將提供有關支持項目進入投產階段的意向性資金的詳清。

聯絡
Steve Promnitz
總經理
61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au

Anthony Fensom
Republic PR
61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au

Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
61 (0) 431 271 538



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