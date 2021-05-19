Brisbane, 2021年11月24日, AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) 表示，昨天NOVONIX 與美國能源部長Jennifer M. Granholm 以及聯邦、州和地方官員一起慶祝我們新工廠的開業在查塔努加。
NOVONIX 河畔設施正式開業
NOVONIX 河畔設施正式開業
新設施將生產長壽命電池所需的高純度和高稠度陽極材料，特別是電動汽車和類似存儲應用。
NOVONIX Limited 宣佈於2021 年6 月23 日收購位於田納西州的查塔努加工廠，現稱為NOVONIX Riverside 工廠。
內容關於: NOVONIX Ltd
NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) 是一家為全球鋰離子電池行業提供高性能材料、設備和服務的綜合開發商和供應商，在美國和加拿大開展業務，並在 超過 14 個國家。 NOVONIX 的使命是支持鋰離子電池技術的全球部署，以實現更清潔的能源未來。
|
|
NOVONIX Ltd