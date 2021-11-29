Sydney, 2021年11月29日, AEST (ABN Newswire) - 隨著新聞慶祝2021年感恩節，忙碌的日子仍然繼續，《周刊》開始持續存在了一篇報導故事，有了今天的威脅。
旅遊護盾有限公司
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DroneShield (ASX:DRO) (OTCMKTS:DRSHF) 繼續擴大其人工智能工作，它本月獲得了澳大利亞成就，因為 80 萬美元的 D AI R 合同和 DroneShield 的人工智能功能專注於域（例如射頻和光學/熱）檢測和潛在的威脅調查，包括 UAS 和非聚光，以及傳感器。
在巴西，在公告的公開披露 DroneShield 設備使用情況中，監管人員分享了一些彩虹炫耀違禁品進入 Riirao das Neves 市中心的細節。
奇蹟事件繼續升級到221年，最近一個生日的例子是本月奇蹟對企業的誕生。
DroneShield 最近還發布了更新的第 6 版 C-UAS Factbook，幫助駕馭 C-UAS 技術不斷擴大和復雜的世界。
我們將繼續通過面對面和虛擬積極演示與我們的客戶互動，包括在過去的情景中：
- 與JCO在尤馬試驗場的部署，
- 與 Team Defense Australia 和我們的 SAIC 在澳大利亞合作夥伴合作，
- 軸突加速 2021，
- 與我們的荷蘭合作夥伴 ForcePro 一起部署在安特衛普警察的試驗中，
- 與我們的法國合作夥伴Scopex一起參加了巴黎舉行的Milipol會議，
- 與我們的挪威合作夥伴虹吸在奧斯機場進行的國際刑警反陸地設備評估，以及
- FAMEX（墨西哥航空航天博覽會）。
此外，我們在這期間的一些國內合作夥伴繼續在最終客戶進行演示。
DroneSry-X檢測和墜落系統繼續展示其部署性能的優勢，越來越多地用於車輛、船舶和屋頂等固定地點。
在技術方面，DroneShield 很樂意通過其 DroneOptID 解決方案繼續在人工智能驅動的計算機視覺領域取得進展，該解決方案與我們堅固耐用的 SmartHub 設備一起開發在邊界上。一個月在美國學校派對火力綜合實驗 (MIFX) 的朋友中展示，與合作的 Trakka Systems 合作，利用他們的頂級光學和熱像儀。
RfPatrol 設備已經看到他們第一次公開的空中部署，由美國消防員（擔心墜毀與消防現場的地面相）。
公司繼續獲得澳大利亞政府和澳大利亞國防工業的廣泛認可，最近獲得了澳大利亞政府出口獎的先進技術國家類別等。
今天，AFR 發布了其 Fast 100 名單，DroneShield 排在第 21 位。
DroneShield 正在繼續快速擴展澳大利亞和美國公司內部的工程和銷售職位，並且可以刪除一些團隊成員的視頻，從而可以一窺公司內部的生活。
關於 DroneShield 的更多信息，請訪問 www.droneshield.com。
內容關於: DroneShield Ltd
DroneShield Ltd (ASX:DRO) (OTCMKTS:DRSHF) 是一家澳大利亞上市公司，總部位於悉尼，在美國和英國設有團隊。我們專注於射頻傳感、人工智能和機器學習、傳感器融合、電子戰、快速原型設計和 MIL-SPEC 製造。
我們的能力用於保護世界各地的軍事、政府、執法、關鍵基礎設施、商業和貴賓。
通過我們主要由澳大利亞工程師組成的團隊 - 我們為客戶提供定制的解決方案和現成的產品，旨在適應各種陸地、海上或機載平台。
DroneShield 自豪地向世界各地的客戶出口澳大利亞的能力，並支持澳大利亞的國防、國家安全和其他組織保護人員、關鍵基礎設施和重要資產。
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