Sydney, 2021年11月23日, AEST (ABN Newswire) - Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) 通過渠道（"配售"）大約有3500萬美元，由美國戰略投資者布賴恩謝菲爾德投資2000萬美元，並得到股東的支持。
Tamboran 獲得美國戰略天才 - 3500 萬美元的配售
Tamboran 獲得美國戰略天才 - 3500 萬美元的配售
收入資金將用於加速 EP 136 的商業化和盈利目的，具體在 2021 年底前 EP 161 中兩口水平井的最終流量結果測試。
Tamboran Resources Limited 總經理兼總經理 Joel Riddle 說：
"我們很高興歡迎 Bryan Sheffield 成為 Tamboran 的戰略投資者和主要股東。
"Bryan Sheffield 在美國非常規能源擁有豐富的投資經驗。他之前曾擔任 Par Energy Inc. 的非常海峽、新西蘭和美國，該公司是主要州二疊紀領域的獨立項目規油氣生產商。香芹能源被收購先鋒農場公司於2021年1月以73億美元收購。
"對於 Tamboran 來說，這是一個激動人心的時刻，因為我們與合作夥伴 Santos QNT Pty Ltd（"Santos"）在 EP 161 完成了 2021 年的兩口水平井活動。EP 161 中的兩口井主題都將進行壓裂增產和流通2021年底前進行測試。
"從2021年活動中汲取的正在整合到我們運營的2022年計劃的規劃中，該經驗計劃將包括位於Core Beetaloo內的EP 136中的Maverick 1H井。"
Bryan Sheffield 說："Beetaloo 子岩氣設備擁有世界級頁藏的關鍵因素。博蘭的故事。"
展示位置詳情
Tamboran 已以個人普通股 0.37 美元的價格完成了 94,498,961 股普通股的配售，較 7 天成交量較大幅度價格折價 3%，較最終價格讓折讓 3.9%，了約 3,500 萬美元。謝菲爾德以2000年萬美元認購了54,054,054股普通股。包括他現有的120股萬股股份，他將成為主要股東，佔Tamboran已普遍股本普通股約7.4%。配售股份的餘額包括40,444,907股，主要由現有機構股東購買。
配售股份將根據澳交上市規則 7.1 使用本公司已有的配售能力，可配售與現有普通股的形象能力。
查看股票配發時間表，請訪問：
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內容關於: Tamboran Resources Limited
Tamboran Resources Ltd (ASX:TBN) 是一家天然氣公司，旨在通過在大麥克阿瑟盆地內的 Beetaloo 子盆地開發低二氧化碳非常規天然氣資源，在全球能源向低碳未來轉型中發揮建設性作用。澳大利亞北領地。 Tamboran 的主要資產是位於 Beetaloo 子盆地的 EP 161 的 25% 工作權益和 EP 136、EP 143 和 EP(A) 197 的 100% 工作權益。
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