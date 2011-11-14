Brisbane, 2021年11月29日, AEST (ABN Newswire) - Central Petroleum Limited (ASX:CTP) (FRA:C9J) (OTCMKTS:CNPTF) 已通過一家全資子公司簽署了一份新的天然氣供應協議（"GSA"），為通過與 Macquarie Mereenie Pty Limited（"MM ") 的背靠背 GSA，北領地的電力和水務公司 ("PWC")。
簽署新的NT天然氣供應協議，最多可供應3.15PJ
簽署新的NT天然氣供應協議，最多可供應3.15PJ
Central 的天然氣將與 MM、NZOG Mereenie Pty Ltd（"NZOG"）和 Cue Mereenie Pty Ltd（"Cue"）擁有現有的 Mereenie 天然氣合併供應商，向 PWC 供應商 12.6 PJ。
該天然氣將在 2022 年 1 月 1 日開始的四年期限內供應，將在 2021 年 Mereenie 開發活動之後最近上線的部分增加的產量商業化。
GSA 用於穩定的天然氣供應，有付不議的規定和固定價格，受年度 CPI 顯著影響。
定價播放了周末的市場條件，預計將在未來 4 年提高中央的實際應用的現場天然氣價格。
新的供氣協議
中央日報，自2022年1月1日起，已與MM執行了北極新的GSA，四年，最多可提供3.15PJ的"固定"天然氣供應。GSA固定用於天然氣供應，有照付GSA 將在 2021 年 Mereenie 開發活動之後的部分增加產量商業化，該活動已鑽探了兩口新的生產井，並重新完成了四口現有井。
可知 GSA 供應的天然氣將與來自 MM、NZOG 和 Cue 的現有 Mereenie 天然氣供應匯總，以便在四年期限內向 PWC 交付捐贈 12.6 PJ。
GSA已被構建為單獨銷售的背對背GSA，MM支持以主GSA，該主GSA已成為最終客戶首選在MM和PWC之間的輸入。
中央期待在不久的將來獲得ACCC的聯合營銷授權，以促進梅林油田的供應量增加。
GSA 下的場外定價預測了強勁的市場情況，預計將在 4 年對中部的平均組合天然氣價格產生積極影響。到 Amadeus 天然氣管道。
從 2022 年開始，中央將繼續銷售額外的天然氣。
內容關於: Central Petroleum Limited
Central Petroleum Limited (Central) 是一家在澳大利亞證券交易所上市的成熟新興的澳大利亞石油和天然氣生產商 (ASX:CTP)。在我們短暫的歷史中，Central 已發展成為北領地 (NT) 最大的陸上天然氣生產商，為北領地和更廣泛的澳大利亞東海岸市場的工業客戶和高級天然氣分銷商供應產品。
Central 的定位是成為重要的國內能源供應商，其勘探和開發計劃涵蓋昆士蘭和北領地 180,000 平方公里的礦權，其中包括一些澳大利亞已知的最大的陸上常規天然氣前景。 Central 還與澳大利亞天然氣基礎設施集團 (AGIG) 簽署了諒解備忘錄，以將擬議的 Amadeus 至 Moomba 天然氣管道推進至最終投資決策。
我們還在尋求開發 Range 天然氣項目，這是一個位於昆士蘭蘇拉特盆地已證實 CSG 氣田之間的新氣田，擁有 135 PJ（淨至中部）的待開發 2C 或有資源。
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