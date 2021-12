Beetaloo 中期鑽探報告

Sydney, 2021年12月1日, AEST (ABN Newswire) - Empire Energy Group Ltd ( ASX:EEG ) ( OTCMKTS:EEGUF ) 報告稱,Silver City Rig 40 對 Carpentaria-2 垂直段的鑽探已安全有效地完成,總深度為 1,835 米。該井在四個疊置的 Velkerri 地層產油層中遇到了富含稠液體的氣頁岩,目標地層上有強烈的天然氣顯示,岩心樣本中的活氣滲出。測井解釋表明四個堆疊頁岩目標的厚度和岩石特徵與 Carpentaria-1 位置有很強的相關性。目標頁岩比 Carpentaria-1 深約 240m,與鑽前地震解釋一致。EP187 中的填充二維地震採集已安全完成,處理和解釋工作即將開始。Empire 已開始針對中 Velkerri B 頁岩鑽探 Carpentaria-2H 水平段。Netherland, Sewell and Associates 將編寫一份更新的獨立資源報告,其中包含 Carpentaria-2 日誌和核心數據的結果。董事總經理 Alex Underwood 的評論:"Empire 的管理團隊對 Carpentaria-2 垂直剖面的鑽探和地層評估的中期結果感到高興。結果加強了我們對 Velkerri 富含液體的天然氣目標頁岩的強連續性的建模與強匹配與 Carpentaria-1 位置相距 11 公里,儘管在 Carpentaria-2 處更深 240m。增加的深度可能會支持增加的流速,同時保持相對於更深鑽探的成本優勢。我們從目標頁岩進一步切割的側壁岩心樣本中目睹了活氣滲出增強我們的觀點,即一旦我們開始流動測試,就可以實現強勁的生產率。我們已經開始鑽探 Carpentaria-2H 的水平段,這是我們有史以來的第一口水平井,目標是 Velkerri B 頁岩,這是該地區天然氣產量的最大貢獻者Carpentaria-1垂直流測試中的四個目標地層。整個盆地的活動很強。起源及其合資夥伴 Falcon Oil and Gas 最近報告了他們的 Velkerri-76 井的令人鼓舞的結果,該井的目標是與 EP187 中存在的 Velkerri 頁岩相同的富含液體的氣體窗口。 Santos 及其合資夥伴 Tamboran 最近在 EP187 附近的區塊完成了兩口水平井的鑽探,裂縫增產工作已經開始,初步流量測試結果預計將在 2021 年底公佈。聯邦政府最近發布的國家天然氣基礎設施計劃和未來天然氣基礎設施投資框架證明了 Beetaloo 盆地在未來幾年為澳大利亞提供能源安全方面的重要性。"Carpentaria-2 垂直剖面鑽孔總結井下測井已確認 Carpentaria-2 垂直井地層的深度和厚度與模型相符。泥漿記錄顯示氣體升高,氣相色譜儀讀數表明濕氣成分與 11 公里外的 Carpentaria-1 垂直井一致。一個廣泛的電纜項目已成功運行,其中包括 50 個旋轉側壁岩心,這些岩心被發送到 WD von Gonten and Co 進行岩石物理分析。觀察到氣體從浸入水中的側壁岩心樣品到達地表時滲出,這是目標頁岩生產力的積極信號。這段觀察的視頻可在 Empire 網站上找到。迄今為止,在 Beetaloo 子盆地中,鑽探速度是最快的,每個部分只使用一個鑽頭。這預示著未來開發場景中預期的鑽井速度和成本。在地層評估期間收集的測井和岩心數據將由 Empire 的技術專家進行分析,隨後 Netherland、Sewell 和 Associates 將委託進行更新的獨立資源評估。我們希望在 2022 年第一季度分享他們的評估結果。Carpentaria-2H 水平目標選擇Empire 現在將針對中間 Velkerri B 頁岩鑽探 Carpentaria-2H 的水平部分。在 Carpentaria-1 井的垂直流測試過程中,所有四個潛在的 Velkerri 頁岩目標區,Velkerri A、Intra A/B、B 和 C 頁岩都向地面生產了天然氣。B頁岩在流動測試中產氣比例最高,回流水貢獻相對較低。Carpentaria-1 和 Carpentaria-2H 之間頁岩的一致性,加上深度的增加,使 Empire 的技術團隊有信心選擇 B 頁岩作為水平評價鑽井的第一個目標。在未來幾週對水平段進行鑽探、套管和固井後,Empire 將在雨季暫停油井。水平段壓裂增產和流量測試的準備工作將在雨季進行,預計將於 2022 年第二季度初重新開始運營。隨著水平鑽井階段的進行,Empire 將更新股東信息。*要查看表格和數字,請訪問:內容關於: Empire Energy Group LtdEmpire Energy (ASX:EEG) (OTCMKTS:EEGUF) 在北領地的 McArthur 和 Beetaloo 盆地擁有超過 1,450 萬英畝的極具潛力的勘探礦權。公司自2010年以來開展的工作表明,公司持股80%的麥克阿瑟盆地東部沉積海槽具有非常可觀的常規和非常規油氣潛力。 Empire 在其中佔有重要地位的 Beetaloo 子盆地已經獨立評估了世界級的碳氫化合物數量,同時行業活動正在大幅增加,以評估澳大利亞主要石油和天然氣運營商已經取得的重大發現。Empire Energy 是一家經驗豐富的常規石油和天然氣生產商,在阿巴拉契亞地區(紐約和賓夕法尼亞州)開展業務。自 2006 年以來,Empire 已成功開發和生產石油和天然氣。