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演示文稿 - 倫敦礦業與金融
演示文稿 - 倫敦礦業與金融
Perth, 2021年12月1日, AEST (ABN Newswire) - Wiluna Mining Corporation Limited (ASX:WMC) (FRA:NZ3) (OTCMKTS:WMXCF) 很高興在2021年12月2日星期三倫敦礦業和貨幣會議上提供公司執行主席Milan Jerkovic先生的演講。

要查看演示文稿，請訪問：
https://abnnewswire.net/lnk/GIFKRU22


內容關於: Wiluna Mining Corporation Ltd

Wiluna Mining Corporation (ASX:WMC) (OTCMKTS:WMXCF) 是一家位於珀斯的在澳大利亞證券交易所上市的金礦公司，控制著西澳北部金礦區 Yilgarn Craton 超過 1,600 平方公里的土地。 Yilgarn Craton 擁有超過 3.8 億盎司的歷史和當前的黃金儲量，使其成為世界上最多產的黃金地區之一。公司擁有 Wiluna 黃金業務的 100% 權益，該業務的定義資源量為 804 萬盎司，重量為 1.67 克/噸 au。 2019 年 5 月，一個新的高技能管理團隊接管了公司，並製定了一個明確的計劃，以利用 Wiluna Gold 業務的數百萬盎司潛力。

    


聯絡
Milan Jerkovic
Executive Chair
+61 8 9322 6418

Jim Malone
General Manager
Investor Relations
+61 419 537 714

Dannika Warburton
Media & Communications
+61 401 094 261



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