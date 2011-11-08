Sydney, 2021年12月3日, AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies (ASX:MNS)(OTCMKTS:MNSEF) 和未上市的綠色科技公司 C4V 正在紐約州開發 iM3NY，這是一家電池超級工廠，半自動電池生產即將開始。該工廠將在 2022 年實現完全自動化，將採用大數據、人工智能和自動化，以降低製造一些世界上最環保的成本。鏈的另一部分。主要風險包括和擴展風險。不過，iM3NY 的 CEO 是團隊的高級成員，這讓 Giga Nevada 上線。iM3NY 還沒有完成約 40%，完成計劃且更多不足。產能計劃執行包括到 2030 年的32GWh。出於目的，我們以較慢的速度增加iM3NY。
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內容關於: Magnis Energy Technologies Limited
Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) 參與並在電氣化供應鏈的多個方面進行戰略投資，包括綠色認證鋰離子電池的製造、領先的電池技術和高品質、高性能的負極材料。該公司的願景是實現、支持和加速綠色能源轉型，這對於採用電動汽車和可再生能源存儲至關重要。
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