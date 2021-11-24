Brisbane, 2021年12月8日, AEST (ABN Newswire) - NOVONIX Limited (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) 欣然可能已從 NGen 獲得 167.5 萬加元，以在加拿大電池材料供應鏈的建設中發揮關鍵作用。
NGen 支持電池材料開發能力
NGen 支持電池材料開發能力
加拿大先進製造集群背後的行業組織集體製造製造（NGen）已將提供167.5萬加元的資金，用於由NOVONIX Battery Technology Solutions Inc.領導的設施、設備人員進行近1800萬美元的投資，以開發一個世界末日的電池材料開發和製造工廠。
NOVONIX Battery Technology Solutions 由達爾斯大學的Jeff Dahn 創業，專門從事電池研究、電池測試和材料。斯建立最先進的設施，進一步發展其世界的材料能力。
新設施將在新建的加拿大電池材料供應鏈方面發揮關鍵作用，限制當前對亞洲的依賴，並利用該行業因電動汽車和電網需求增加而產生的增長。
"NOVONIX 開發的技術具有普及性，公司已經對增長達成了重大目標，"NGen 南極傑森·邁爾斯 (Jayson Myers) 說。引入合作並發展先進製造生態系統，以支持全球一起發展的道路發展。"
該項目是加拿大創新超級足球計劃下的增長，由NGen資助的製造計劃組合的一分子。一個先進，NGen已批准在135項目投資中加元2.09，新創新支出為5.1億加元。 NGen 繼續投資於自然性、自然性的製造和技術項目，這些項目將成為加拿大的製造生態系統持久的遺傳。
關於 NGen - 加拿大製造
NGen 行業是領隊先進的顱骨組織，加拿大的先進製造機器人。它的任務是幫助加拿大建立世界組織的製造能力，造加拿大人。創新中心和研究人員之間的合作，旨在開發、應用或擴大轉型製造解決方案的行業主導計劃提供資金和業務支持全球市場的商業化。
內容關於: NOVONIX Ltd
NOVONIX Ltd (ASX:NVX) (FRA:GC3) (OTCMKTS:NVNXF) 是一家為全球鋰離子電池行業提供高性能材料、設備和服務的綜合開發商和供應商，在美國和加拿大開展業務，並在 超過 14 個國家。 NOVONIX 的使命是支持鋰離子電池技術的全球部署，以實現更清潔的能源未來。
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