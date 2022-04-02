Sydney, 2022年3月7日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 很高興地宣布，它已利用與 Acuity Capital 的市場認購協議（"ATM"）（以前稱為受控配售）協議-參見2018 7月31日、2020年9月1日、2020年9月22日、2020年11月27日、2021年1月19日、2021年6月4日和2021年11月5日的公告）通過發行 40,000,000 LKE00,000,000,000,000,000,000,000,000美元（包括）向 Acuity Capital 發行價格為 0.975 美元。
3900 萬美元的市場融資
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0.955美元的發行價較2022年3月7日（含）的15個交易日VWAP 0.955溢價2.1%。該交易價格將於2022年40,000,000股Lake 股票在公司的LR7.1容量範圍內發行。年3月11日完成。
Lake 主席 Stu Crow ，根據 ATM 協議成功向 Acuity 進一步確認付款表表示。
他還表示，這些項目還表示，這些英國和加拿大批准的項目的意向書，為 K 項目提供了高達 70% 的開發成本，資金將支持增加 LKE 的成本和資金活動。
給你的資金也將用於運營資金。
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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