Sydney, 2022年4月2日, AEST (ABN Newswire) - Lake Resources (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 已表示不同意其與日本主要合作夥伴 Hanwa Co., Ltd. ("Hanwa") 簽署一份力的備忘錄 (MoU)，擁有" A-"信用在 10 噸以上，延長基準 10 年）每年可承購 25 噸，000 噸（tpa）的市場價格，至少按 15,000 噸 LCE 項目，按每季度規定平均價格定價。
與 Hanwa Co., Ltd. 的非約束性備忘錄備忘錄
與 Hanwa Co., Ltd. 的非約束性備忘錄備忘錄
- 根據主要合作夥伴的價格非約束性協議，市場從 Kachi 項目承購最多每年 2,5,000 噸 (tpa) 與鋰 (/-物) 的情意。
- Hanwa打算與Lake合作，在亞洲的營銷和行業方面，並且在與電池的潛在客戶協調市場戰略和可持續供應鏈方面。
- Hanwa 進行討論的權益，以便與 Lake Resources 進行投資籌資，並提供其他財務和開發項目的潛在承購支持，例如，貿易融資和開發的潛在承購合作關係。
- 謀劃漢華與Lake之間的戰略合作，開發鋰電池供應鏈，細化電動汽車、固定電池和前驅體製造商最終客戶的環境需求。
- 一個成功的投資者合作項目的結果將確保獲得"-"信用評級承保進一步降低金融和風險。
備忘錄還允許韓華考慮考慮財務預支機制，例如承購股權投資、潛在關係和融資，以確保與Lake達成長期協議並建立可持續的合作關係。
"2021 年 4 月，韓和電動組了電池組，在 (EV) 電池和電動汽車創造方面的多方面的商機，"韓和公司以兼備電池組的 J. Tomono 先生。
"電動汽車的這些電池組無法阻止地展開，我們對供應鏈產品的市場供應，正在處理並正在處理方面的參與者。
J.O o 我們還在與合適的先生合作夥伴一起開發出合適的產品，以推進電池最高的最新技術。"
漢諾威不具力的備忘錄，與包括電動車的電池和電池供應商的其他電池供應商進行了合理的合同製造，並儘一切努力最終最終實現了合同約束力的全面協議開發"清潔"製造鏈力電動汽車供應商和客戶的環境需求。
韓華願意協商韓華與萊克之間以及電池供應鏈下企業之間的合作夥伴關係，共同開發一條獨特而獨特的供應鏈，"共同成長和有效的可持續發展"。
"韓和已經開始討論和考慮與潛在合作夥伴積極合作，"J.客戶/Lakemono Hanwa 提供鍊及潛在的電池供應合作夥伴和技術支持。
"備忘錄表達了 Hanwa 迅速採取行動，並表示支持並支持史蒂夫的協議、長期的、包含約束的最終協議，最終允許為 Lakemnitz 的財務條款，"最終 Lake 的指示先生說。
"Lake 和 Hanwa 都將把這份備忘錄敲定和約束力的長期協議的途徑，確保能夠擴大生產並參與 Lake 的其他項目，從而獲得最領先的 ESG優質鋰產品顧客。"
Lake 董事長 Stu Crow 表示，Hanwa 董事長將在當天與最終的財務狀況做出決定。
"今天備忘錄以及與韓華的合作，在約束力的採購鏈上確保供應鏈安全，並在全球鋰電池供應商，並與潛在客戶的供應商合作。"
烏鴉，越來越願意與 ESG 證書掛鉤，投資者、債務提供者、承購商對客戶要求的新項目表示嚴格遵守 ESG 標準。
"客戶和消費者對鋰生產的環境認證越來越多的；對供應安全的暗評使我們有信心與建立這種夥伴關係，"克勞先生。
他，Hanwa 以及英國項目出口信貸機構的計劃和備忘錄與表示願意為 Kachi 資本的 70% 進行債務融資，支持 Lake 的 ARGET 100，目標每年生產 10 份是石油。預計到2030年上市。
備忘錄和提供與 Hanwa 簽訂合同，履行約束力的長期協議將項目規模的電池，以優惠的安裝價格與貿易融資補充 Kachi 項目的太陽能農場能源。
Hanwa 已同意協議市場發布。 Lake 盡快向市場通報法律約束力的框架和其他的進展情況。
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Lake Resources NL