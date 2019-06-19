宣布生產半個黃金圓
Sydney, 2022年9月22日, AEST (ABN Newswire) - GoldFund.io (CRYTO:GFUN) 是該公司已開始生產的野豬標誌半金黃金黃金頭頭基金。
目前，15.55克金彈的生產與該公司設計和歷史上生產的1.5克金彈的生產和銷售同時進行。
GoldFund.io首席執行官蒂姆·我們金（Tim Mckinnon）的帶頭人："非常好地表示生產麥金的半農戶輪到了。公司的目標是在未來生產。 黃金基金的半個半月久我們得到了我們有預期的東西。"
GoldFundio 擁有 1,700 支該基金的 8 支 ERC20 的黃金代幣 (CRYPTO:GFUN) 的支持者，於 20 年允許 GoldFund.io 與代幣合作發行。 代金基金由我們的採礦合作夥伴的製造。
GoldFund.io 正在開發自己的數字貨幣交易所，可以將加密貨幣從公司的採礦合作夥伴處兌換成黃金。
GFUN ERC20 Token在Catex.io上交易：
https://www.catex.io/trading/GFUN/USDT
關於 Catex.io
Cat.Ex 8 年 8 月 20 日 18 日的加密貨幣交易所，是全球範圍內的俄羅斯、中東、中東、印度、美國、美國和全球社區之一。為用戶挖掘的過程，允許從他們的收益分享平台收取佣金。
內容關於: GOLDFund.io
在利用區塊鏈的安全性為可交易的加密貨幣提供資產流動性的同時，為採礦和投資貴金屬提供資金。
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