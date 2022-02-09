

PlayUp Limited 成為上市公司

New York, 2022年9月23日, AEST (ABN Newswire) - 博彩在線運營 PlayUp Limited（"PlayUp"）和上市特殊目的收購公司 IG Acquisition Corp.( NASDAQ:IGAC )全球計劃宣布，他們已經完成了業務和隨附的實施協議，並根據該協議約定，協議協議將通過一家新成立的愛爾蘭公司（"母公司在納斯達上市"。該對播放的資產為 3.5 美元該交易計劃 2020 年第一季度完成，播放量為 23）滿足天氣條件。



PlayUp 2014 年，由於是一家娛樂、和博彩公司，開發自己的開發技術為運營商帶來了業務和產品的更新。行業在過去幾年中以的速度增長。



IGAC 認為 PlayUp 具有獨特的優勢，可以構建一個完整的技術集成，讓消費者可以從一個平台參與到廣泛的博彩形式——日常幻想、體育博彩、老虎機、桌面遊戲、賭場遊戲、電子、彩票、獎品等，一個帳戶一個數字錢包，在上任何合法的地方。 PlayUp 的總收入抽出世界增長 56%（21/22 年）。



在大量參與者進行了近幾年的對產後，IG團隊是全球監管和總結的可能，Play是最長期成功的行業許可公司。IG有建立AC產品最困難的負責人在製定監管方面的專業合作夥伴的探索平台，創造一個知識的合作和先進的關係。



"目前，沒有一種可以讓所有消費者通過一個單一的平台訪問類型的產品。通常，行業專注於在線選擇產品或另一種產品。IGAC 和 PlayUp 共同的願景：將競爭對手繼續在這個行業和行業中應用的一個新的演藝活動中，為全球博彩產品組合程序中的應用。官克里斯蒂安·古德（Christian Goode）說。



"PlayUp相信他們投資於我們的演播平台讓我們展示了我們的能力，並實現了我們未來的表演。體驗以及採用 AR 和 VR 等新技術的下一代浸潤式應用產品互動，"PlayUp Limited 首席執行官 Daniel Simic 說。



作為交易的最終目標，Daniel Simic 將保留後公司 CEO 的頭銜。 IGAC 主席、行業領袖 Bradley Tusk IGAC 首席執行官 Christian Goode 將加入合併後合併的新公司。 Tusk 成為後公司的主席， Goode 將擔任業務的總裁。IGAC 團隊帶來了美國今年的比賽的專業知識，在新美國市場推出的平台上，可以為消費者提供各種在線投注的數字體驗。



"對在線交易提供的平台，因為我們相信 PlayUp 是我們對未來在線博彩願景的最接近實現的平台——一個為消費者他們想要的任何類型的數字博彩平台，共同通過一個應用程序和一個數字錢包，在世界任何地方 IGAC 主席 Bradley Tusk 說。



PlayUp多個司法管轄區擁有在線許可證，目前在澳大利亞、在澳大利亞、印度和監管美國的州開展業務，PlayUp將繼續積極參與其在和多個司法管轄區的業務範圍。



交易概覽



結束時PlayUp的美元交易為3.5億美元。



該節目預告和 2023 年 2023 年 IGAC 季度完成後，必須滿足 IGAC 第一年獲得的股權交易情況，包括播放預告、部門的一致通過。的批准（包括澳大利亞、州和最佳州）、澳大利亞的批准和獨立專家確認交易符合 PlayUp 股東的利益。



同時，在簽署業務協議的同時，母公司已經與由 Yorkville Advisors Global, LP 管理的基金 YA II PN, Ltd. 簽訂了一份價值 7000 美元的協議購買協議，以在合併後為萬後的備用公司額外的性情，必須為此類行為提供流動性的交通條件。



顧問



- Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP 擔任 IG Acquisition Corp 的法律顧問。Richards, Layton and Finger, PA 擔任 IG Acquisition Corp 的特拉華州特別顧問。



- DLA Piper 擔任法律顧問，Innovation Capital, LLC 擔任 PlayUp 的財務顧問。



*要查看版本，請訪問：

https://abnnewswire.net/lnk/48A09I41





內容關於: IG Acquisition Corp.





IG Acquisition Corp.(NASDAQ:IGAC)是一家特殊目的收購公司，由董事長 Bradley Tusk、首席執行官 Christian Goode 和首席財務官 Edward Farrell 組建和領導。 IG Acquisition Corp. 於 2020 年 10 月完成了首次公開募股，籌集了約 3 億美元的現金收益，用於與一家或多家企業進行合併、股本交易所、資產收購、股票購買、重組或類似業務合併。

內容關於: PlayUpPlayUp 是下一代娛樂和技術集團，通過提供娛樂性、獎勵性和負責任的在線博彩服務來豐富其客戶的生活。 PlayUp 的核心是內部開發創新的投注技術，為其品牌提供動力並提供世界一流的用戶體驗。它的精力集中在滿足那些尋求與他們玩的遊戲更深層次聯繫的專注和熱情的用戶的需求。PlayUp 的使命是將在線博彩統一到一個平台中，其中包括體育博彩、固定賠率賽車（賽馬和賽狗）、iGaming、電子競技和每日夢幻體育 (DFS)，它現在擁有澳大利亞最大，甚至是世界上最大的一些獎池在競爭性的點對點在線博彩中。該公司在多個司法管轄區持有在線博彩許可證，目前在澳大利亞、新西蘭、印度和幾個受監管的美國州開展業務。