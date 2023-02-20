Midway 成為新的高級品位金礦
Perth, 2023年2月20日, AEST (ABN Newswire) - 西澳大利亞黃金勘探開發公司 Rox Resources Limited (ASX:RXL)及其合資夥伴 Venus Metals Corporation (ASX:VMC)很高興地報告了大量反循環（RC）和鑽石的初步鑽探結果 Youanmi 黃金項目 (OYG JV) 的鑽探 (DD) 計劃。
勘探鑽探最初的目標是 OYG JV 在 2021 年發現的令人興奮的高品位"Midway"（RXL ASX 公告 2022 年 6 月 8 日）。 該高品位多礦脈系統距佑安米主礦脈上盤僅300m，是四通八達的優良近礦勘探目標。
出色的鑽探結果，加上詳細的結構信息，將為擴大新發現提供有價值的信息。
迄今為止，計劃中的 16,000 米 RC 和 7,000 米 DD 鑽探計劃已完成 4,726 根 RC 米和 1,708 根金剛石米。 鑽探正在進行中，預計將於 4 月完成。
管理層評論
Rox Resources 董事總經理 Robert Ryan 先生表示，隨著後續工作的開展，Midway 的發現具有巨大的發展潛力：
"從去年的最初鑽探活動開始，人們對 Midway 的最新鑽探結果感到興奮，他們並沒有失望，厚厚的高品位黃金攔截證明了勘探概念。目前正在計劃進行後續鑽探，並將於 未來幾週。"Midway 迄今為止的結果表明，這一發現有可能在以前未經鑽探測試的走廊的各個方向大幅增長。 迄今為止的高品位結果表明，Midway 有可能比 Youanmi 主礦脈的品位更高，並有可能對黃金資源做出重大貢獻。
"2023 年將成為公司激動人心的一年，因為我們將繼續採用三管齊下的方法為股東創造價值，包括通過勘探增加盎司、通過加密鑽井增加資源信心以及通過可行性工作降低項目風險。"
中途勘探鑽井
Midway 的金礦化是剪切帶，位於高度蝕變的拉斑玄武岩和科馬提質玄武岩中。 蝕變組合由絹雲母、石英、碳酸鹽和黑雲母組成。 金與黃鐵礦和次要毒砂一起出現（圖 1*）。
迄今為止的結果確定至少有兩個金礦脈撞擊西北西向並向西南傾斜。 礦化帶的結構分析（剪切組構和拉伸礦物線理）表明礦脈向西南方向急劇傾斜，並顯示出與西北西向呈 50 度傾斜的高品位成分。 新礦脈的方向不同於之前在 Youanmi 發現的礦脈，後者走向 NW 到 NNW。 這種礦化結構的新方向在高分辨率無人機磁力圖像中很明顯，並產生了幾個新的勘探目標，這些目標將通過 RC 和 DD 鑽探進行測試。 到目前為止，多礦脈結構已經在大約 100m 的走向和 300m 的下沉中相交。
Midway 五個計劃鑽孔中的前兩個鑽孔獲得了出色的鑽孔交叉結果：
- 2.86m @ 22.03 g/t Au 來自 RXDD047 中的 356.39m 和；
- RXDD047 中 405.80m 的 3.73m @ 10.25 g/t Au
- 6.76m @ 15.40 g/t Au 來自 RXDD048 中的 169.13m
前兩個鑽孔的這些結果證實了 Midway Lode 令人興奮的發現，具有非凡的黃金品位。 與現有的 NW 到 NNW Youanmi 礦脈相比，這種潛在的連接交叉結構正在發展成為更高品位的礦脈。 這種新礦化結構的範圍處於起步階段，沿走向和深度具有巨大潛力。
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內容關於: Venus Metals Corporation Limited
Venus Metals Corporation Limited (ASX:VMC) 是一家總部位於西澳大利亞的公司，專注於黃金、賤金屬、釩和鋰勘探項目。該公司旨在通過其項目的有針對性的勘探成功來增加股東價值。
公司的主要黃金項目是位於珀斯東北 500 公里處的 Youanmi 金礦。 Youanmi金礦現由Venus Metals（30%）和Rox Resources Limited（70%）共同擁有；該礦的指示和推斷資源超過 300 萬盎司黃金。
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