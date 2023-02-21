Magnis 與特斯拉公司(NASDAQ:TSLA)簽署承購協議
Sydney, 2023年2月21日, AEST (ABN Newswire) - Magnis Energy Technologies Ltd (ASX:MNS) (U1P:FRA) (MNSEF:OTCMKTS) 很高興地宣布，它已與 Tesla, Inc.(NASDAQ:TSLA)就 2 月份開始供應 AAM 簽訂了具有約束力的承購協議2025 年固定定價。
協議詳情
根據協議，特斯拉將從 2025 年 2 月開始以固定價格購買最少 17,500 噸/年，最多 35,000 噸/年至少 3 年。
該協議的條件是 Magnis 在 2023 年 6 月 30 日之前確保其商業 AAM 設施的最終位置，在 2024 年 3 月 31 日之前從試驗工廠生產 AAM，在 2025 年 2 月 1 日之前從商業 AAM 設施開始生產，並獲得客戶資格。
下一步
公司正在為 AAM 設施選擇美國地點。
Nachu（坦桑尼亞）石墨精礦和 AAM 的試驗工廠設施的開發已經開始，設備訂單已啟動，新員工最近也已任命。
使用 Nachu 石墨精礦生產 AAM 的技術方面已經在紐約的設施中開發了 7 年。這些材料是通過不需要任何化學或熱淨化的環境可持續工藝開發的。
Magnis 董事長 Frank Poullas 評論道："我們非常高興能夠將我們的高性能 AAM 推向市場，它在整個過程中不需要化學或熱淨化，這使這種可持續材料在市場上脫穎而出，並為各方提供了巨大的價值。"
內容關於: Magnis Energy Technologies Limited
Magnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) 參與並在電氣化供應鏈的多個方面進行戰略投資，包括綠色認證鋰離子電池的製造、領先的電池技術和高品質、高性能的負極材料。該公司的願景是實現、支持和加速綠色能源轉型，這對於採用電動汽車和可再生能源存儲至關重要。
|
|
相關企業
Magnis Energy Technologies Limited