Mt Ida鋰礦資源提示更新
Perth, 2023年10月3日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited (ASX:DLI) 很高興地宣布其 100% 擁有的位於西澳大利亞金礦區的 Mt Ida 鋰項目更新了 MRE。
Snowden Optiro 已為 Mt Ida 鋰專案準備了獨立的 MRE 更新。
董事總經理 James Croser 在評論結果時表示：
「我們的 Mt Ida 鋰專案的開發取得了多麼出色的成果，這對 Delta 員工自首次礦產資源開發以來過去 12 個月的團隊合作和堅韌精神表示真正的讚揚。
這次資源更新的目的是提高對 Mt Ida 礦化的信心，特別是「Sister Sam」和「Timoni」礦床，從而確認經濟鋰計畫。 我們已經做到了這一點，將指示礦產資源量增加了一倍多，並確認了在礦山潛在的早期階段至關重要的連續性和品位，同時還將礦床中的鋰含量增加了 20%。
強調：
- 西澳大利亞州 Goldfields 地區的 Mt Ida 鋰項目仍在等待批准，將於今年稍後開始採礦作業。
- Delta Lithium 很高興地報告升級後的鋰礦產資源估算 (MRE)：
o 更新後的綜合推斷和指示礦產資源估算為：14.6Mt @ 1.2% Li2O（以 0.55% Li2O 截止）
o 指示礦產資源量增加 136% 至 7.8Mt @ 1.3% Li2O
o 指示並推斷礦產資源總量增加 15%，從 12.7 公噸增加到 14.6 公噸
o 全球氧化鋰含量增加 21% 至 18 萬噸
o "Sister Sam"偉晶岩全球礦產資源估算增加 98% 至 9.3Mt @ 1.3% Li2O
- 指示礦產資源量的大幅增加使公司能夠很好地完成範圍研究，並對艾達山的長期精礦項目進行詳細的可行性研究，設計和工程工作已經在進行中
- 全球鋰礦產量的增加使公司有可能開展 10 年以上的採礦業務
-「Sister Sam」偉晶岩中金屬含量的大幅增加將使公司能夠考慮比先前設想的資本密集度較低的採礦方案
- Mt Ida 的鑽探工作仍在繼續，三台 RC 鑽機進行鋰和金品位控制鑽探和勘探，兩台鑽石鑽機進行岩土、冶金和礦產資源加密鑽探。
- Mt Ida 黃金首次獨立礦產資源估算正在最終確定，將在未來幾天內報告，預計將補充升級後的 Mt Ida 鋰"首次資源估算"（"MRE"）和鋰戰略。
公司現在能夠對更大的指示鋰資源進行詳細的工程和設計，並且 Delta 團隊已經開始進行活動以實現下一個里程碑。 我們相信艾達山具有巨大的潛力，可以支持十年以上的礦場壽命，並為股東帶來巨大的價值。
礦產資源估算
更新後的獨立鋰礦資源估算由 Snowden Optiro 針對該公司位於西澳大利亞東部金礦區全資擁有的 Mt Ida 鋰項目的"Sister Sam"、"Timoni"和"Sparrow"偉晶岩編制。
與 2022 年 10 月報告的首次「MRE」相比，此次資源更新的噸數、品位和所含鋰量略有增加，而高置信度資源量則顯著增加。
Mt Ida 鋰專案的後續步驟
Mt Ida 的品位控制鑽探正在進行中，重點是「Sister Sam」鋰礦化的淺部以及鄰近的金礦化，以實現能夠納入營運規劃的詳細露天礦設計。
目前正在使用鑽石鑽機進行資源鑽探，目標是將剩餘的推斷礦產資源轉化為 2023 年 12 月進一步更新的鋰礦產資源。
冶金鑽探正在進行中，利用超過 12 噸的鑽孔進行先進的 DFS 級冶金變異性研究。
岩土工程正在進行中，以實現潛在的地下和露天採礦地面控制和規劃目的。
高級礦物學工作正在進行中，目標是在即將於 2023 年 12 月發布的鋰礦產資源更新中提供資源塊的地質冶金參數。
對 SGS 實驗室產生不合格 QAQC 結果的歷史紙漿和粗材料的重新分析正在進行中，目標是在 2023 年 12 月更新的礦產資源估算中定位該專案的潛在測量資源。
長期鋰精礦計畫的可行性研究正在進行中，有關潛在「直接運輸礦石」（「DSO」）業務的範圍研究將於未來幾個月內報告。
採礦專案團隊正在艾達山現場，正在進行營地重建和擴建，以便為採礦作業的開始提供住宿。
首次金礦資源估算將在未來幾天內完成，現場即將啟動的早期工程具有增加黃金產量的巨大潛力。
*查看表格和圖表，請造訪：
https://abnnewswire.net/lnk/7PQBKEP7
內容關於: Delta Lithium Limited
Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和開發公司，致力於將位於西澳大利亞的優質含鋰偉晶岩礦床投入生產。憑藉強大的資產負債表和經驗豐富的團隊推動勘探和開發工作流程，Delta Lithium 正在迅速推進其 Mt Ida 鋰項目的生產。與其他鋰開發商相比，Mt Ida 鋰項目擁有現有採礦租約和遺產協議的關鍵優勢。為了充分利用當前蓬勃發展的鋰市場，台達鋰業正在尋求快速發展道路，為股東釋放最大價值。
Delta Lithium 還擁有極具前景的 Yinnetharra 鋰項目，該項目已經顯示出成為澳大利亞最令人興奮的鋰礦產區之一的跡象。該公司目前正在進行大規模的 400 個鑽孔活動，預計將於 2023 年完成。
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