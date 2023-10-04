卡奇旗艦計畫進一步鑽探
Sydney, 2023年10月4日, AEST (ABN Newswire) - 清潔鋰開發商Lake Resources NL (ASX:LKE) (LK1:FRA) (LLKKF:OTCMKTS) 報告稱，阿根廷卡塔馬卡省卡奇鋰鹽水項目（"卡奇"或"項目"）的更深鑽探表明 鋰品位較高中心資源區含鋰鹵水的垂直範圍顯著加深。
- 鑽探計畫繼續確認卡奇鋰鹵水計畫的含鋰鹵水的規模和品質。
- K24D41 結果顯示，在 445 m (166 - 610 m) 範圍內，鹽水的鋰返回品位為 180-348 mg/L，平均為 267mg/L。
- 在位於中心資源區南段的 K24D41 進行更深的鑽探，發現含鋰鹵水持續在 400 公尺至 610 公尺之間。
- K24D41是推進至610公尺的第二個鑽孔，K24D41和K23D40都已證明存在比規定資源更深的含鋰鹵水。
- 242-250 m bgs 的最佳結果平均鋰含量為 348 mg/L。 這代表了該項目迄今為止鑽探的一些最佳鋰品位結果。
「K24D41 洞對中心資源區鋰鹵水資源的垂直範圍具有重要影響。鋰品位是我們測量到的最好的，在445 m 範圍內平均為267 mg/L，」地質總監Michael Gabora 先生和湖泊資源水文 地質說。
Lake Resources 執行長David Dickson 表示：「第二個洞將鹽水攔截在當前測量資源底部和指示資源底部400 m 至600 m 以上之間，很明顯，該礦床仍然存在巨大的上升空間。」 「這些 結果將對未來任何資源更新產生積極影響，以支持我們第一階段DFS 的完成。"
在 2023 年 6 月 15 日 Lake 的資源更新中，該公司報告稱，未來的鑽探目標是增加額外的階梯孔，並勘探 400 m bgs 以外更深的資源。
2023 年8 月22 日的後續更新提供了K23D40 鑽孔的亮點，這是該專案鑽探的第一個孔，鑽探深度超過430 m bgs，總深度為610 m bgs，測量了超過322 m 的鋰鹵水 ，返回品位為209-254 mg/ L。
K24D41 鑽孔是本次更新大部分內容的基礎，是第二個深度超過 600 m 的鑽孔，同樣展示了深度超過 600 m 的鋰鹵水（表 1*）。
這兩個鑽孔的數據將用於支援未來的資源更新和正在開發的水文地質模型，以模擬抽取和注入井場，作為該專案第一階段最終可行性研究（DFS）的一部分。
加博拉先生說："最新的鑽探截獲結果表明，在中心資源區的鑽孔位置和中心資源區西北沖積扇的鑽孔處，鋰鹵水延伸到至少610 m。"
自 2018 年 11 月宣布首次估計推斷和指示類別中含有 4.4 噸電池級碳酸鋰當量 (LCE) 以來，卡奇項目的礦產資源估計值不斷增加：
- 資源量於 2023 年 1 月大幅升級，測量並指示資源量為 2.2 公噸 LCE，推斷礦產資源量約為 3.1 公噸 LCE。
- 2023 年 6 月，總資源量再次增加，測量和指示的 LCE 超過 2.9 Mt，推斷類別的 LCE 約 5.2 Mt，總資源估計超過 8.1 Mt LCE。
- 如本公司2023 年6 月15 日澳洲證券交易所公告所述，整個鹽湖的量測資源量（0-400 m）的鋰品位為210 mg/L，東南方向的指示資源量為174 mg/L， 且周圍推斷資源（0-400m）的鋰濃度為200 mg/L。
加博拉先生表示，最近的提取和注入測試建立在有關大型鋰鹵水資源的現有知識的基礎上，並證明該資源區的儲層是可滲透的，並且可以鑽探和建造生產井。
他還指出，2023年8月22日K23D40以及本公告中提供的K24D41的額外鑽探和測試結果表明，鋰資源明顯位於核心資源區的西北和南部，延伸至超過610 m 在鑽孔位置，其深度 比之前定義的要深得多。
南區鋰資源升級改造
K24D41（K24 平台）鑽孔的主要目標是將測量和指示資源擴展到南部（圖 1*）。 K24D41（在K16D28（K16 平台；圖1*）東南方約2.5 公里處鑽探，從166 至610 m bgs 之間收集的十八(18) 個樣本中平均鋰品位為267 mg/L。所有樣本均使用 單一封隔器收集配置通常具有約10 m 的測試間隔，儘管這根據孔條件略有不同。遵循標準操作程序，顯著開發測試間隔，至少三(3) 個鑽孔體積（從表面到孔底 測量）， 只有在鹽水澄清且現場化學參數穩定並指示儲層流體時才進行採樣。鑽井完井時，安裝了立管測壓計並在395 至410 m bgs 之間進行篩選，並通過氣舉 進行開發和採樣。測壓計樣本的結果仍在等待中。
400 公尺以下截留大量鹽水
K24D41 在現場截獲了一些最高品位的鋰，其中3 個樣品位於215 m bgs 和277 m bgs 之間，含量高於300 mg/L（見圖3*），11 個樣品間隔高於250 mg/L 。
從先前定義的垂直資源範圍 400m 至 610 m（從 415 m 至 610 m 的 8 個樣本）採集的樣本平均濃度為 238 mg/L。 這些深層樣品遠高於該專案目前 205 毫克/公升的設計基準。 此層段主要由細粒、分選良好的砂層段組成（圖 3*）。 與 K23D40 結果結合，在這些深度發現鋰代表了推斷資源在垂直維度上的大幅擴展。
額外鑽孔
計畫區南部地區的 K25D42（K25 平台）正在進行額外的加密鑽探，該鑽探位於 K24 以西約 2.4 公里、K08 以南 2.4 公里處（圖 1*）。 在此地點進行鑽探和測試的目的是將南部的資源向K21升級為實測資源，並提高我們對中心資源區南部水文地質系統的了解（圖1和表2*）。
自2023 年8 月22 日ASX 公告詳細介紹K23D40 結果以來，已收到更多實驗室數據，圖4 中列出了K23D40 的更新岩性測井數據和鋰濃度，以及K23D40 更新結果表（表2 *） 包含從該鑽孔收集的所有樣本的實驗室數據。
現在從 K23D40 收到所有實驗室樣本後，最終更新的平均鋰濃度為 229 mg/L，而 8 月 22 日 ASX 發佈公告時可用樣本的平均鋰濃度為 232 mg/L。 這些更新不會對以下結論產生重大影響：K23D40 的結果結果是非常積極的交叉滲透材料，其鋰濃度遠高於所有樣品的專案設計基準。
*查看表格和數據，請造訪：
https://abnnewswire.net/lnk/T53J1IV2
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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