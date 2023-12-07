

完成授權要約的零售部分

Perth, 2023年12月7日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited ( ASX:DLI ) 很高興地宣布，基於兩 (2) 個新的全額支付普通股，已成功完成向股東提供全部承銷的加速不可放棄權利要約的零售部分（零售權利要約） ）每七（7）股現有股份（權利）換取達美航空股份（新股），即可認購7,020萬美元（成本前）（權利要約）。



零售授權要約於2023年12月4日週一下午2點（珀斯時間）預設，以新股0.46美元的要約價（約價）成交了約2,840萬美元。



加上傳導了約4,180萬美元的權利要約的機構部分（機構權利要約），傳導的總金額約為7,020萬美元。



零售授權要約收到現有零售股東的申請，預計為570萬美元。除符合資格的零售股東的權利外，符合資格的零售股東還有機會超出申請其權利的新股，最高金額為零售充值便利下其權利的100%。根據零售充值安排，合格的零售股東獲得了約100萬美元的新股。未根據零售充值權要約（包括零售充值融資）認購的約2,170萬美元新股已分配給作為承銷商（ Mineral Resources 或承銷商）的Mineral Resources Limited ( ASX:MIN )。



根據機構配股要約認購的新股已於2023年11月21日星期二配發和發行。根據零售配股要約認購的新股將於2023年12月11日星期一發行配發和發行，並於星期二在澳大利亞證券交易所開始交易，2023年12月12日。根據配股要約已發行或將發行的所有新股將與已發行的現有股份相當於同等股權。



達美航空董事總經理James Croser在評論零售授權優惠時表示：



「上週一零售授權要約結束後，達美航空將為我們的中期戰略目標提供總計 7,020 萬美元的資金。



我們很高興安排這次融資，讓到達美航空的股東也有平等參與的，並感謝MinRes在補缺機會方面的支持。



我感謝所有支持該配股要約的現有股東。我們現在期待著實施我們的策略。我們在 Yinnetharra 和 Mt Ida 現有基地的顯著增強的勘探計劃以及里昂河的新土地權為公司在未來一段時間時期提供了令人興奮的潛力。"



要查看指示性時間表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/2R5Q3X4W





內容關於: Delta Lithium Limited





Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和開發公司，致力於將位於西澳大利亞的優質含鋰偉晶岩礦床投入生產。憑藉強大的資產負債表和經驗豐富的團隊推動勘探和開發工作流程，Delta Lithium 正在迅速推進其 Mt Ida 鋰項目的生產。與其他鋰開發商相比，Mt Ida 鋰項目擁有現有採礦租約和遺產協議的關鍵優勢。為了充分利用當前蓬勃發展的鋰市場，台達鋰業正在尋求快速發展道路，為股東釋放最大價值。



Delta Lithium 還擁有極具前景的 Yinnetharra 鋰項目，該項目已經顯示出成為澳大利亞最令人興奮的鋰礦產區之一的跡象。該公司目前正在進行大規模的 400 個鑽孔活動，預計將於 2023 年完成。

相關企業