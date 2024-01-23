

季活動報告

Perth, 2024年1月23日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited ( ASX:DLI ) 很高興提供以下有關 2023 年 12 月季度開展的活動的報告。



十二月季度亮點



- Yinnetharra鋰專案首個礦產資源說明（MRE）已發表：



o 推斷和指示的 MRE 組合為 25.7Mt @ 1.0% Li2O（0.5% Li2O 初始值），



o 26% 的 MRE 有較高的置信度指示類別：6.7Mt @ 1.0% Li2O，



- 此 MRE 僅根據 Malinda 勘探區進行定義，這是迄今為止在 Yinnetharra 鑽探的唯一勘探區。



- Mt Ida鋰專案第一階段露天採礦作業的採礦專案和礦場關閉計畫獲得了DEMIRS的批准，符合先前的預期。



- 宣布上調艾達山鋰礦資源說明（MRE）：



o 推論和指示增加至 14.6Mt @ 1.2% Li2O，



o 指示礦產資源量增加136%，達到7.8Mt @ 1.3% Li2O，



o 鋰含量的增加使 Delta 能夠進行 10 年以上的採礦作業。



- 另外，還規定了412,000盎司的3.1Mt @ 4.1g/t Au的同地黃金MRE，為透過黃金資源的潛在銷售或收費處理提供早期的機會。



- 達美航空兩個項目的全球MRE目前為40.4Mt @ 1.1% Li2O（按 0.5% Li2O 電極）



- 與 Dalaroo Metals Ltd ( ASX:DAL ) 簽署了一份具有約束力的協議，購買其靠近 Yinnetharra 項目區域的 Lyons River 項目的 LCT（鋰、銫和鉭）礦權。



- 加速不可放棄的權利要約於2023年11月13日宣布，並於2023年12月7日完成，提供約7,020萬美元，為即將開展的公司活動提供資金。



- 2023年12月31日現金餘額為1.16億美元



Delta Lithium董事總經理James Croser先生在本季評論中表示：



「2023年最後一個季度，達美航空團隊實現了多個重要的里程碑。艾達山升級版MRE以及因內薩拉和艾達山黃金首次MRE的宣布均已按計劃交付。我感到非常自豪我們的團隊在實現這些目標方面表現出的速度和技巧，尤其是在 Yinnetharra 的 MRE，自收購完成後只花了 12 個多月就實現了。



*查看完整季度報告，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/D49L76KD





內容關於: Delta Lithium Limited





Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和開發公司，致力於將位於西澳大利亞的優質含鋰偉晶岩礦床投入生產。憑藉強大的資產負債表和經驗豐富的團隊推動勘探和開發工作流程，Delta Lithium 正在迅速推進其 Mt Ida 鋰項目的生產。與其他鋰開發商相比，Mt Ida 鋰項目擁有現有採礦租約和遺產協議的關鍵優勢。為了充分利用當前蓬勃發展的鋰市場，台達鋰業正在尋求快速發展道路，為股東釋放最大價值。



Delta Lithium 還擁有極具前景的 Yinnetharra 鋰項目，該項目已經顯示出成為澳大利亞最令人興奮的鋰礦產區之一的跡象。該公司目前正在進行大規模的 400 個鑽孔活動，預計將於 2023 年完成。

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