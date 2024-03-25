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Euroz Hartleys 的 Amplify 網路研討會上的演示
Euroz Hartleys 的 Amplify 網路研討會上的演示

Perth, 2024年3月25日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited (googlechartASX:AMD) 很高興能作為參加活動的五家公司之一參加 Euroz Hartleys 的 Amplify 網路研討會。

我們邀請投資者和股東於 2024 年 3 月 27 日星期三上午 10 點（AWST）參加，短片 Arrow 董事總經理 David Flanagan 概述了公司的關鍵推動因素。

報名參加活動詳細資訊請見以下：

網路研討會 URL：取得以下連結複製並貼上到您的網路瀏覽器：
https://www.abnnewswire.net/lnk/W20GD1LA

日期：2024年3月27日週三時間：上午10點（AWST）

註冊網路研討會後，您將收到一封確認電子郵件，其中進一步包含的說明以及透過縮放或撥入詳細資訊加入的連結。


內容關於: Arrow Minerals Ltd

Arrow Minerals Ltd ASX:AMDArrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

https://twitter.com/arrowminerals https://www.facebook.com/Arrow-Minerals-101089112199234 https://www.linkedin.com/company/arrow-minerals-limited/?originalSubdomain=au abnnewswire.com 


聯絡
阿羅礦業有限公司
信箱：info@arrowminerals.com.au
網址：www.arrowminerals.com.au



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