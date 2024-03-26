

測試 Degrussa 型 CuAu 靶材的最終鑽探設計

Perth, 2024年3月26日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 很高興地宣布鑽探計劃的設計細節和預計開始日期，以測試 Fairbairn 銅礦項目的三個 DeGrussa 型銅-金目標。



- Great Western 將鑽探測試 Fairbairn Copper 專案定義的三個固定環電磁感應目標。



- 地球物理學、地質測繪、採樣和建模論證，三個引人注目的電磁震代表了潛在的德格魯薩型銅金火山蘊藏的大規模化物礦床，這種類型的礦化通常發生在礦床群中。



- 鑽探計畫第一階段的設計已經完成，其中包括鑽探深度為250 至 350 m 的鑽石孔。後續附件現已設計完畢，並在該成功計畫第一階段的基礎上進行初步。



- 設施由搭建承包商DD1預計於2024年4月最後一週開始。



費爾貝恩項目

GTE 100% (E69/3443)



Fairbairn銅礦計畫位於珀斯東北900公里處（圖1*），距離Sandfire Resources ( ASX:SFR ) DeGrussa銅金計畫120公里即將進行。進行的鑽探計畫將測試偵察的三個DeGrussa式目標，這些目標是透過固定環電磁（FLEM）地面勘測和轉子電磁勘測確定的（GTE ASX 2023年9月26日公告）。



FLEM調查確定了三個孤立且離散的基岩演化，這些演化被解釋為與化物礦化有關（GTE ASX 2023年9月26日公告）。淺層演化在地表以下80 - 190 m之間進行建模，沿著Earaheedy盆地內Yelma組的粉砂岩-頁岩和巨額入場市場岩砂岩單元之間的接觸面定位（圖2*）。



透過地質測繪和建模，目標的前景得到了顯著增強，這表明有可能成為盲目的德格魯薩式火山塊狀化物目標（VHMS）。



鑽探將測試三個靜止，VHMS礦型化通常發生在礦床簇中。第一階段將針對靜止的中心和上部（圖3、4和5*），這被解釋為建模建模最有前景一期工程將利用鑽石鑽孔機完成，杜拜深度為250-350m。



後續現已設計完畢，將根據本計畫第一階段成功的礦化點交叉進行鑽探（圖3 - 5*）。



專案開始



自今年年初以來，費爾貝恩銅礦週邊地區發生了幾次重大爆發事件，過去一周還錄得大規模爆發。計畫區域內的通行被認為計畫基本上沒有受到影響；然而，要透過瑪麗米亞站才能進入該項目，該站的道路已完全被淹沒並封閉。目前預計將於2024年4月最後一周重新建立項目通道並開始鑽探。



政府工程計畫（POW）已批准，遺產清理工作已完成，並已與廠房承包商DDH1敲定了同一合約。 Great Western只礦業、工業監管和安全部的全新植被清理許可證，近期已獲得清理許可證即可授予。



*查看表格和數據，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/70GLYXL2





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家銅、金和鎳勘探公司，在西澳大利亞多產的礦區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權勘探不足或幾乎未經勘探。我們目前正在進行多個專案的現場工作計劃，資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿作用。

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