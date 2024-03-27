

完成西芒杜北鐵100%權益收購

Perth, 2024年3月27日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 很高興地宣布，現已完成對 Amalgamated Minerals Pte Ltd 剩餘 66.7% 權益的收購，該公司持有 Simandou North Iron 項目，合法權益和實益權益達到 100%（參見 ASX）詳情請參閱2024年3月13日）公告。



交易完成時向供應商支付的 2,000,000 澳元構成了公司最近宣布的 10,000,000 澳元融資中提到的收益預期用途的一部分。



供應商應在2025年6月30日或之前以現金或股票形式進一步支付50萬畝，他們將保留該礦權地開採和出售的每噸1美元的專利權使用費。Arrow保留購買權使用費的優先權。



Arrow董事總經理David Flanagan表示：「完成對Amalgamated 100%股權的收購讓我們可以在專案層面選擇與合作夥伴合作。這最大限度地提高我們未來潛在融資選擇的一大進步。另外的參數鑽機即將推出這使得該領域的鑽機總數達到四台，目前我們正在尋求在未來幾週內獲得第五台鑽機。



西芒杜北鐵計畫以南的礦權地擁有世界上最大的高品位鐵礦石計畫。"





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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