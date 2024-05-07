

首次勘探結果強勁，鐵儲量高達63%

Perth, 2024年5月7日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 正在積極探索西非幾內亞的西芒杜北鐵計畫 (SNIP)，旨在盡快發現和開發直接運輸級鐵礦開採作業。 該公司打算充分利用目前正在開發的多用戶鐵路基礎設施，以造福 Winning Consortium 和 SimFer 合資企業，該基礎設施將於 2025 年底投入運作。



成功的初步勘探也產生了寶貴的地質訊息，這將極大地幫助正在進行的鑽探的有效性； 數百項檢測待決，五台設備正在運行



強調



- 前 5 個洞（總長 328 公尺）的強力分析包括：



o DALDDH006，3.25 米，50 公尺處含 59.4% Fe，

o DALDDH007，距表面 63% Fe 3.75 米，

o DALDDH008，距表面 4.5 米，鐵含量為 60.3%，包括

o DALDDH008，距離表面 2.4 米，鐵含量為 63.9%，

o DALDDH009，距離表面 3 米，鐵含量為 60.9%，以及

o DALDDH009，4.5 米，鐵含量為 60.6%，距離 27 米



- 除了這些帶狀鐵礦層 (BIF) 鑽探結果之外，Arrow 還從 Simandou 北鐵礦計畫的 Canga 式鐵靶中獲得了有希望的首次冶金結果



- 這些冶金結果表明，透過簡單的乾式破碎和篩分，Canga 材料的品位可提高約 4%； 這凸顯了除了現有富集帶狀鐵礦 DSO 目標之外，建立 DSO 式 Canga 作業的潛力



- 首次鑽探正在進行中，以測試 Canga 目標； 目前有 5 台鑽機正在鑽探 Canga 和帶狀鐵地層 DSO 目標



- 進一步 392 個樣本間隔的檢測正在等待中



- 傑出的鐵礦石礦山建造者和採礦工程師傑里米·辛克萊 (Jeremy Sinclair) 被任命領導加速採礦計劃，作為「快速上市」策略的一部分



- 任命主要顧問推進鐵路、港口、航運物流、鐵礦石行銷、冶金測試工作和採礦環境影響評估



董事總經理David Flanagan 評論道：「我們的鑽探計劃取得了良好的開端，特別是考慮到這只是該專案首次系統鑽探活動的開始，因此我們仍在努力確定一些基本的地質事實例如礦化的方向 。



「我們也確定了一些大面積的DSO 式碎屑坎加鐵礦化前景。在這方面還處於早期階段，我們必須進行鑽探和分析來確認品位和厚度，但考慮到測試目標的準備時間很短 ，我們打算將它們作為優先事項。



"我們有五台鑽機正在運轉，實驗室中有數百個樣品，數千個樣品正在運輸途中，因此從現在開始新聞流將會很強勁。"



西芒杜北鐵計畫擁有約 40 公里長的西芒杜鐵礦層解釋走向，該鐵礦層是南部毗鄰礦權的西芒杜鐵礦石聯合計畫的重要母岩。 西芒杜鐵礦石產量達 46 億噸，品位 65%，是全球最大的高品位鐵礦石計畫。 合併後的西芒杜計畫的計畫總支出為 260 億美元，可以說是世界上最大的新礦開發案。



Arrow 正在積極探索發現大量富集 BIF 和 canga 型 DSO 鐵礦化體，以維持加速生產和出口的道路。 自 2024 年初重新開始現場工作以來，該公司正在快速確定目標並動員鑽機隊實施區域規模的鑽探計劃。



鑽井結果



公司已收到 5 個鑽石鑽孔 DALDDH006-10 的結果，從 2024 年 2 月開始鑽探，最初鑽探 328 公尺。 遇到的地質情況繼續為我們的勘探模型提供信息，並確定走向延伸鑽探目標。 結果證實了我們的礦權地在重要的 Simandou 鐵礦層內擁有高品位礦化。



55% 時大於 1.25 公尺的顯著截距如表 1* 所示。 攔截通常發生在厚度大於 10-15 公尺的更廣泛礦化帶。 本文報告的五個孔的鐵和常見有害氧化物和元素的完整測定結果在附錄 1* 中給出。



冶金



2024 年 1 月，公司提交了 11 種複合材料，用於 ALS 鐵礦石技術中心（澳洲珀斯）的冶金工作。 該計劃的目的是確定 DSO 礦化的廣泛冶金特徵以及生產高品位綠色鋼鐵產品的機會。 測試工作著重於在出貨前提高產品等級的各種方法。 包括測試工作；



1. 依 Canga 和高品位 (62% Fe) 赤鐵礦樣品的尺寸進行測定



2. 在氧化 BIF 樣品上使用重液分離和 Wilfley 搖床的基於密度的分離技術



3. Davis Tube 建立新鮮 BIF 樣品的磁分離技術



表 3* 和表 4* 總結了有關這些樣品的來源和飼料等級的資訊。



結果討論



提交的樣本是從 2023 年完成的有限 16 孔偵察鑽探活動的半個岩心中採集的。 收集的樣本代表了可用岩心中的典型岩石類型。



初步結果非常令人鼓舞，摘要如下：



透過對富集硬殼 BIF 分級為 62% Fe 的單一近地表樣本進行尺寸分析，可實現累積塊狀和細粒測定大於 62% Fe，無需任何濃度。



單一 canga 樣品的尺寸分析實現了鐵品位提高 4%，並選擇性剔除 -4mm 細粒級材料。 重要的是，以 69.9% 的質量產率去除 -4mm 材料，並回收 75.6% 的鐵，將 48% Fe 進料品位升級為 51.9% Fe。 從區域來看，Mont Nimba 和 Simandou SimFer 專案已交付了大量 Canga DSO 礦產資源。



基於密度的分離 -1mm > 38 微米的氧化 BIF 樣品經過 Wilfley 表濃縮，得到了非常令人鼓舞的結果，無需精細研磨即可釋放出可付費的氧化鐵。



結果包括：



- 樣品 SR0030712：69% Fe，質量回收率 26%，SiO2 1.6%



- 樣品 SR0030709：Fe 含量為 68.6%，質量回收率為 20.4%，SiO2 含量為 0.87%



- 樣品 SR0030710：Fe 含量為 69.3%，質量回收率為 20.8%，SiO2 含量為 0.69%



- 樣品 SR0030707：66.5% Fe，質量回收率 31%，SiO2 3.17%



- 樣品 SR0030708：69.9% Fe，質量回收率 13.4%，SiO2 0.64%



使用戴維斯管（53 微米 3000 高斯）濃縮，對新鮮磁鐵礦 BIF 樣品進行磁力分離，得到了非常令人鼓舞的直接還原鐵 (DRI) 級產品，其質量產率頗具吸引力。 結果如下；



- 樣品 SR0030705：精礦品位 71% Fe，質量回收率 48%，SiO2 0.85%



- 樣品 SR0030706：精礦品位為 70.8% Fe，質量回收率為 54.4%，SiO2 為 1.76%



Canga 礦化規模和品位的進一步研究



總之，靠近多用戶鐵路（距離西芒杜北鐵計畫約 25 公里）提供了顯著的優勢。 上述冶金結果表明，有充分的基礎證明進一步鑽探以在可能支持商業開採生產率的地區收集代表性樣本是合理的。 特別是 Canga 樣品 SR0030703 的可升級性意味著公司將在繼續鑽探其他 DSO 目標時進一步調查 Canga 礦化類型和品位範圍的規模。



坎加鐵礦化



卡拉科(Kalako)、迪亞薩(Diassa)、達拉巴蒂尼(Dalabatini)、科沃萊尼(Kowouleni)、中區(Central Zone) 和科莫杜北部(Komodou North) 的大部分坎加礦 化區域均已繪製在地圖上（圖3*）。 Canga 礦化由不同固結的崩積基質中富集的碎屑鐵碎片組成（圖 8*）。



該公司正在繼續開發短期內的鑽探測試目標，並透過分析遙感和地形資料提供額外的現場測繪目標區域（圖 3*）。 目前 Dalabatini、Diassa 和 Kalako 的 Canga 解釋範圍如圖 10 所示。 在不久的將來，行業專家顧問地面雷達 (GR) 的探地雷達將增強 Canga 勘探計劃。 GR 已成功演示該技術，用於識別幾內亞其他鐵礦石專案的坎加礦化，並提供快速有效地生成和篩選目標的潛力。 達拉巴蒂尼 (Dalabatini)、迪亞薩 (Diassa) 和卡拉科坎加 (Kalako Canga) 目標的鑽探工作已開始。



自 2024 年 4 月 29 日開始的一周內，該公司有 5 台鑽機在現場，預計在 6 月季度完成超過 150 個孔和 10,000 公尺的鑽探。



執行策略



Arrow 正在執行快速上市策略，以盡快開發 DSO 專案。 為了實現這一目標，公司正在並行實施五個工作計劃，包括：



- 高活動區域勘探



- 環境影響評估研究與社區參與工作



- 冶金試驗工作



- 鐵礦產品行銷



- 採礦策略和多學科研究，以建立最佳勘探、運輸和採礦走廊、採礦足跡的可能規模、採礦承包商的可用性、基礎設施能力以及指示性運營和資本成本



幾內亞和鄰國制定了強有力的政策，旨在實現採礦基礎設施的共同化。 這在先前發布的協議和國家採礦法規中都有體現。 現有的先例涵蓋了該國現有的公路、鐵路和港口。 鄰國也有許多類似的先例，也涵蓋能源取得和運輸解決方案。



作為該執行策略的一部分，該公司任命了經驗豐富的鐵礦石礦山建造者和採礦工程師傑里米·辛克萊（Jeremy Sinclair）來領導加速採礦計劃，作為公司「加速上市」策略的一部分。 Sinclair 先生在採礦營運和開發領域擁有 30 多年的職業生涯，曾在 Rio Tinto 和 Atlas Iron 擔任重要職位。



此外，公司還任命了主要顧問來推進鐵路、港口、航運物流、鐵礦石行銷、冶金試驗工作和採礦環境影響評估。



*查看表格和圖表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/5UR6IVXV





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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