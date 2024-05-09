

西澳大利亞費爾貝恩銅礦計畫建置平台動員起來

Perth, 2024年5月9日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE )欣然宣布，承包商DDH1已開始調整鑽孔機和設備，準備在西澳大利亞的費爾貝恩銅礦項目中測試三個DeGrussa式銅金目標。



關鍵點



- 承包商承包商DDH1已開始向Fairbairn銅礦工程調動鑽孔機及相關設備



- 已獲得許可批准，允許Great Western開始探探計畫中定義的三個固定環電磁感應銅目標



- 地球物理、地質測繪、採樣和建模表明，這種引人注目的電磁震代表著潛在的DeGrussa風格銅金火山塊狀化物礦床，這種風格的礦化通常出現在礦床群中



- 鑽探第一階段包括鑽探深度為250至350公尺的鑽石工件，後續將根據第一階段計畫的成功進行。



Fairbairn銅礦計畫位於珀斯東北900公里處（圖1*），距離Sandfire Resources ( ASX:SFR )的DeGrussa銅金計畫120公里。固定環電磁（FLEM）地面勘測與轉子電磁勘測確定（請參閱2023年9月26日的ASX公告）。



FLEM勘測發現了三個孤立且離散的基岩延伸，據此解釋了與化解物礦化有關。頁岩和投入岩砂岩單元之間的接觸處（圖2*）。



地質測繪和建模極大地提高了銅目標的勘探前景，表明構造有可能成為盲目的DeGrussa式火山型塊狀化物目標（VHMS）。



鑽探將測試三個扭轉，VHMS礦化通常出現在礦床群中。第一階段將利用鑽石鑽孔機，孔深範圍為250-350公尺。



後續階段將根據該計劃第一階段的成功礦化交叉點進行鑽探（圖3 - 5*）。



*如需查看表格和圖表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/20T6IE3Q





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家銅、金和鎳勘探公司，在西澳大利亞多產的礦區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權勘探不足或幾乎未經勘探。我們目前正在進行多個專案的現場工作計劃，資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿作用。

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