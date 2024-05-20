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Perth, 2024年5月20日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Ltd ( ASX:AMD ) 專案沿著方向，毗鄰 Winning Consortium/SimFer JV（RIO/Chalco/Bauwu）正在開發的大型 Simandou 鐵礦石專案。



西芒杜鐵礦石儲量為4.6億噸，鐵含量為65%，是全球最大的未開發高品位鐵礦石專案。生產多種綠色鋼鐵。



雙港口、雙港口軌道多用戶鐵路和礦山開發支出270億美元，進展順利，預計2025年投入使用。公里。



該公司在整個礦權區鑽探計畫方面進展順利。



多個和測繪已證實Arrow礦現為高品位鐵礦化潛力（即DALDDH003，深度12米，鐵含量為60.1%）。



目前現場有6台鑽孔機正在測試直接運輸礦石（DSO）的目標。



我們的願景是成為全球市場上高利潤、實力雄厚的DSO供應商，並為我們經營所在的社區帶來實際的利益。



*如需查看完整演示，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/54B98SBJ





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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