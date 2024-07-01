

艾達山金礦資源重大升級

Perth, 2024年7月1日, AEST (ABN Newswire) - Delta Lithium Limited ( ASX:DLI ) 很高興宣布其全資擁有的Mt Ida 項目正在進行的活動的最新進展，該項目是一個隨時可動工的鋰和金項目，位於西澳大利亞東部金礦區利奧諾拉以西100 公里處。



重點：



- Mt Ida 黃金礦產資源估算 (MRE) 重大升級。推斷與指示礦產資源：6.6Mt @ 3.5 g/t Au，752,000 盎司（各種截止品位見表 1*）



- 升級代表 Mt Ida 專案的含金量增加 82%，外部顧問 Snowden Optiro 準備了新的礦產資源估算 (MRE)



- Baldock 礦床增加 82%，達到 4.8Mt @ 4.4g/t 金，674,000 盎司



- Golden Vale 礦區的首次礦產資源估算為 27,000 盎司，1.7g/t Au



- 目前正在 Mt Ida 進行鑽探，以進一步測試資源成長的巨大潛力



- Baldock 礦床成為西澳大利亞州僅有的幾個超過 500,000 盎司的高品位金礦床之一



- 已獲得採礦許可艾達山第一階段露天採礦



- MRE 的成長為 Delta 提供了進一步的選擇，可以將艾達山的黃金資產貨幣化，並推動 Delta 核心鋰業務的發展。



- 艾達山的範圍界定級黃金開發研究預計將在未來幾個月內發布



最近的礦產資源估算顯著增加了艾達山的含金量，表明存在一個大型黃金系統。



艾達山計畫的所有礦產資源都位於已授予的採礦租約上，並於 2023 年底獲得採礦批准。如果研究支持這一結果，這將使公司能夠立即開始採礦。



董事總經理 James Croser 在評論結果時表示；



「這對Delta 股東來說是一個極好的結果，再次證實了我們長期以來的信念，即Mt Ida 的黃金系統具有巨大的規模和上行潛力。Baldock 正迅速成為西澳為數不多的大型高品位未開發金礦之一，其儲量超過500koz。



露天開採的開始已獲批准，地下開採的批准已提交給該部門並正在等待中。我們正在研究讓 Delta 股東從我們的黃金中實現價值的最佳選擇，然後將其用於進一步開發我們的核心鋰業務。



「Delta 地質團隊的努力不懈，並朝著這一成功邁進。我們已經開始在 Mt Ida 進行後續黃金鑽探，目標是資源增長超過 1Moz。"



Mt Ida 黃金礦產資源更新



Snowden Optiro 於 2024 年 6 月簽約 Mt Ida 專案的黃金進行礦產資源估算 (MRE)。更新後的礦產資源估算適用於 Baldock 和 Golden Vale 礦床。自 2023 年 10 月 11 日 Delta 發布 Maiden Gold MRE 公告以來，Kestrel 礦床礦產資源估算沒有變化。有關此更新資源的所有重要資訊可在附錄 1 重要資訊摘要中找到。



MRE 的更新是 Delta 在 2023 年 10 月 11 日發布 Maiden Mt Ida Gold MRE 後完成的額外 431 個鑽孔（51,604 公尺）和 Golden Vale 的 199 個歷史鑽孔（11,830 公尺）的結果。材料鑽探結果允許MRE 的更新資訊均已於2023 年11 月10 日的'Yinnetharra 和Mt Ida 勘探更新'和2024 年2 月15 日的'Yinnetharra 和Mt Ida 勘探更新'公告中向ASX 發布，有關Golden Vale MRE 的數據請見附錄2*。



2023 年 10 月 11 日發布的 Maiden Mt Ida Gold MRE 中使用的材料鑽探結果均已在參考書目中詳述的公告中發布給 ASX。



2023 年 10 月 11 日發布的礦產資源估算的主要變化包括：



- 根據 JORC2012 規範的最終經濟開採合理前景 (RPEEE) 指南，採取了更保守的 MRE 報告方法



- 以前稱為「西部礦脈」的礦化現在稱為 Baldock 礦床



- Mt Ida 專案的整體 MRE 從 412koz @ 4.1 g/t Au 增加 82% 至 752koz @ 3.5 g/t Au



- Baldock 礦床的整體 MRE 從 370koz 增加 82% 至 674koz



o 總指示資源量從 206koz @ 5.7 g/t Au 增加 17% 至 242koz @ 4.9 g/t Au



o 報告為優化最終礦床的露天礦資源量增加 153%礦坑外殼（報告為 0.5 g/t Au 截止品位）從 145koz @ 5.5 g/t Au 增加到 367koz @ 4 g/t Au



o 報告的露天指示資源量增加 90% 至優化的最終礦坑外殼（報告為 0.5 g/t Au 截止品位）從 110koz @ 6.6g/t Au 增加到 209koz @ 4.8g/t Au



o 報告的地下資源量增加 36% 至優化的採場（報告為 1.5g/t Au 截止品位）從 225koz @ 4.7g/t Au 增加到 307koz @ 4.9 g/t Au



- 報告的 Golden Vale MRE 增加了 27koz @ 1.7 g/t Au 至優化的最終礦坑外殼（報告為 0.5 g/t Au 截止品位）



- Kestrel MRE 沒有變化43koz



Baldock 礦床



Baldock 礦床是一系列陡峭的西南傾金礦脈，位於歷史悠久的 Baldock 和 Timoni 金礦附近，位於 Delta 全資擁有的 Mt Ida 專案內（見圖 1*）。 Baldock 礦脈與 Timoni 和 Sister Sam 鋰礦床之間有著密切的關係（請參閱 2023 年 10 月 3 日發布的 ASX 公告，標題為「Mt Ida 鋰礦產資源估算更新」）。金礦化與剪切帶內的石英和硫化物發育有關。 MRE 延伸超過 2 公里的走向，礦化系統在 4 公里的走向上被識別，只有少數幾個孔在 MRE 之外測試走向（見圖 4*）。



Golden Vale



Golden Vale 礦床是一系列淺層東南東傾金礦脈，於 1990 年代初從一個長約 300 公尺、寬約 120 公尺的露天礦坑中首次開採（見圖 1*）。金礦化與剪切帶內的石英和硫化物發育有關。 MRE 延伸超過 700 公尺的走向，礦物系統在 1 公里的走向中被識別（見下圖 5*）。



潛在資源成長



自 2021 年收購該專案以來，該公司在 Mt Ida 進行的黃金專案勘探很少（請參閱 2021 年 9 月 24 日的 ASX 公告，標題為：「Mt Ida 收購完成」）。已進行並用於此黃金 MRE 更新的大部分鑽探都是針對鋰的鑽探。除了Baldock（見圖4*）、Golden Vale（見圖5*）和Kestrel（2023 年10 月11 日首次Mt Ida Gold MRE）現有資源的走向和下傾角具有出色的資源增長潛力外，該項目中還有許多超過1g/t Au 的鑽探結果超出了目前資源估計值（見圖6 和表4*）。



Mt Ida 計畫目前正在進行鑽探，並將瞄準高品位資源擴展機會，以顯著增加資源。



下一步



Delta 已在 Mt Ida 重新開始鑽探活動，最近動員了一台 RC 鑽機來測試鋰和黃金目標。該計劃將包括測試 Baldock 目前金礦資源中發現的多個高品位礦脈的下傾和下沉延伸的鑽孔。也計劃在 Kestrel 和 Golden Vale 進行更多鑽孔，以及對圖 6* 中突出顯示的高品位分析進行區域跟進。



在進行現場活動的同時，正在進行金礦資源範圍界定評估，以確定艾達山未來潛在金礦開採方案的規模和範圍。



*要查看表格和數據，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/V7YB14R3





內容關於: Delta Lithium Limited





Delta Lithium Limited（ASX:DLI）是一家勘探和開發公司，致力於將位於西澳大利亞的優質含鋰偉晶岩礦床投入生產。憑藉強大的資產負債表和經驗豐富的團隊推動勘探和開發工作流程，Delta Lithium 正在迅速推進其 Mt Ida 鋰項目的生產。與其他鋰開發商相比，Mt Ida 鋰項目擁有現有採礦租約和遺產協議的關鍵優勢。為了充分利用當前蓬勃發展的鋰市場，台達鋰業正在尋求快速發展道路，為股東釋放最大價值。



Delta Lithium 還擁有極具前景的 Yinnetharra 鋰項目，該項目已經顯示出成為澳大利亞最令人興奮的鋰礦產區之一的跡象。該公司目前正在進行大規模的 400 個鑽孔活動，預計將於 2023 年完成。

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