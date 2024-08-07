

尼亞加拉鋁土礦計畫勘探目標說明

Perth, 2024年8月7日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited ( ASX:AMD ) 欣然報告尼加拉鋁土礦計畫的勘探目標估計約為 1.7 億至 3.4 億噸，品位範圍約為 40% 至 46% Al2O3 和 1% 至 4% SiO2。警告聲明：勘探目標的潛在數量和品味本質上是概念性的。勘探工作還不足以估計礦產資源。尚不確定進一步勘探是否會導致礦產資源的估計。



探勘目標的估算依據如下：



- 有利於鋁土礦形成的圍岩（中生代鎂鐵質侵入岩）的存在已被繪製；



- 存在有利於中生代侵入岩中鋁土礦形成的地形特徵（高原）；



- 對該地區進行幾次歷史性研究的總結結果，這些研究發現了當時被認為具有足夠重要意義的鋁土礦堆積體，儘管這些鋁土礦來自國外，而且現在具有歷史意義；以及



- 該公司計劃於 2024 年至 2025 年實施勘探計劃。



董事總經理 David Flanagan 先生表示：



「自2007 年淡水河谷最後一次鑽探該計畫以來，取得了一些非常令人鼓舞的進展；全球對鋁土礦的需求從每年約2.1 億噸增加到每年約4.4 億噸，增長了一倍多，我們看到鋁土礦價格繼續走強，成本加運費約為75 美元/噸，而且重要的是，一條多用戶鐵路即將建成，預計將於2025 年底投入使用。



「尼亞加拉鋁土礦計畫是一個先進的勘探項目，它受益於50 多年的持續勘探，完全符合我們的策略。我們完全致力於在靠近多用戶基礎設施的地方建立面向未來、可擴展且輕資本的開發機會管道。



Arrow 計劃在 12 個月內同時完成資源鑽探和範圍界定研究。這將在必要時利用我們現有的團隊和專業顧問，我們期待在結果公佈後及時向市場通報。 」



「尼亞加拉鋁土礦專案和西芒杜北鐵礦專案之間存在強大的協同效應；最初涉及勘探和開發研究團隊在採礦許可、政府和社區關係、冶金和產品行銷、正在進行的資源鑽探和估算以及正在進行的採礦和基礎設施研究等領域的合作。



Arrow 最近簽署了一項協議，其中包含收購尼亞加拉鋁土礦項目的選擇權，這是其在西芒杜多用戶鐵路的卡車運輸距離內建立"散裝"業務戰略的一部分（有關更多詳細信息，請參閱2024 年8 月1 日發布的ASX 公告，標題為「Arrow 透過重大鋁土礦交易擴大散裝業務」）。



幾內亞除了擁有世界上最大的未開發高品位鐵礦床外，還擁有世界上最大的優質鋁土礦儲量。

尼亞加拉鋁土礦計畫位於世界主要鋁土礦省的中心地帶，公司將充分利用所有最新發展以及不斷改善的鋁需求前景，盡快推進該項目。



*如需查看表格和圖表，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/U381AS9W





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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