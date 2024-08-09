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Perth, 2024年8月9日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE )欣然宣布，已收到專業且資深投資者的約束性承諾，將認購350萬美元。



此次配售確保了Great Western獲得充足的資金，用於其高影響力的勘探項目，該項目將包括從2024年起在Yerrida North銅金項目內鑽探橢圓形和鑲嵌形南維努風格侵入相關銅金目標年9月的巨型工件形目標開始。



Great Western董事總經理Shane Pike先生表示：「我們很快就會讓鑽機在我們100%擁有的Yerrida North項目中的巨型橢圓形目標上運行，公司將努力在那裡取得重大發現。我們感謝股東對我們的支持即將開展的探索計劃的支持，也歡迎新股東加入公司。



放置



配售包括約1.346億股公司新繳足普通股（「新股」），發行價為補充2.6美分（0.026美元）（「配售」）。股新股發行一(1) 份非上市選擇權，每份選擇權的無償價格為8 美分，替代日為2025 年7 月15 日（「選擇權」）。 。



地區配售將分兩部分進行：



- 根據澳洲證券交易所上市規則7.1（52,201,592 股）及澳洲證券交易所上市規則7.1A（34,801,061 股）的現有配售能力發行8,700 萬股新股（第一批），第一批股份預計將於2024年年8月20日星期二分配；



- 將發行4,760萬股新股，須經2024年9月中旬舉行的股東大會批准（第二批）；以及



- 1.346 億股將於2024年9月中旬召開股東大會上獲得股東發行後發行



Great Western董事Shane Pike、Kevin Somes、Ross Williams和Gray Egerton-Warburton承諾認購第二批配售已46萬美元，但須經股東批准。 。





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家銅、金和鎳勘探公司，在西澳大利亞多產的礦區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權勘探不足或幾乎未經勘探。我們目前正在進行多個專案的現場工作計劃，資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿作用。

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