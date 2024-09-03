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資源新星黃金海岸投資者會議
資源新星黃金海岸投資者會議

Perth, 2024年9月3日, AEST (ABN Newswire) - Arrow Minerals Limited (googlechartASX:AMD) 很高興地通知股東和投資者，其董事總經理 David Flanagan 將出席 2024 年 9 月 3 日星期二和 9 月 4 日星期三舉行的資源新星黃金海岸投資者大會。

弗拉納根先生計劃於2024年9月3日週二上午11:30澳大利亞東部標準時間（上午9:30澳大利亞西部標準時間）發表演講，並介紹公司活動和前景的最新情況。

會議將進行現場直播，股東和投資者可以親自到現場或透過會議直播在線參加。

會議地點：RACV Royal Pines Resort, Ross St, Benowa QLD 4217
報名詳情：www.rrsinvestor.com
（現場和線上）

演講結束後，我們將透過線上會議平台向所有註冊與會者發送演講錄音，編輯版本將於活動結束後在公司網站及其他平台上發布。

建議網上投資者在演示之前開始進行預先註冊。

您可以從該公司網站下載 Arrow 簡報的副本：
https://arrowminerals.com.au/presentations/


內容關於: Arrow Minerals Ltd

Arrow Minerals Ltd ASX:AMDArrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

https://twitter.com/arrowminerals https://www.facebook.com/Arrow-Minerals-101089112199234 https://www.linkedin.com/company/arrow-minerals-limited/?originalSubdomain=au abnnewswire.com 


聯絡
艾羅礦業有限公司
信箱：info@arrowminerals.com.au
網址：www.arrowminerals.com.au



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