

資源新星投資者介紹

Perth, 2024年9月4日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 很高興地通知股東和投資者，其董事總經理/主席將出席 2024 年 9 月 3 日星期二和 4 日星期三舉行的資源新星黃金海岸投資者大會。



董事總經理Shane Pike將於2024年9月4日星期三下午介紹公司的活動和展望。



會議將進行現場直播，股東和投資者可以親自到現場或透過會議直播在線參加。



會議地點：

RACV 皇家松樹度假村，Ross St, Benowa QLD 4217



註冊詳細資訊：

https://www.abnnewswire.net/lnk/1L6917U6



演講結束後，我們將透過線上會議平台向所有註冊與會者發送演講錄音，編輯版本將於活動結束後在公司網站及其他平台上發布。



建議網上投資者在演示之前開始進行預先註冊。



*如需查看投影片，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/UGKADS5D





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家銅、金和鎳勘探公司，在西澳大利亞多產的礦區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權勘探不足或幾乎未經勘探。我們目前正在進行多個專案的現場工作計劃，資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿作用。

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