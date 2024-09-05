

半年報及帳目

Perth, 2024年9月5日, AEST (ABN Newswire) - 在截至2024 年6 月30 日的半年內，Arrow Minerals Ltd ( ASX:AMD ) 的勘探重點是實施一項積極的多鑽機鑽探計劃，以測試整個礦權區的直接裝運礦石(DSO) 潛力（圖） 2*）。探目標，以及許可證中部和北部地區 Komodou、Central 和 Banko 的另外三 (3) 個目標，這些目標總計代表了在 6 個月期間測試的總共 11 個目標。



測繪活動證實了大面積鐵礦坎加區的存在，這些坎加區與西芒杜帶狀鐵礦層（BIF）底層，並位於其大象層，其特徵是逐漸風化的BIF碎屑，這些碎屑尖端鐵，但牆壁含量較低。 )個目標區域進行了鑽探測試的。



2024年6月30日的6個月內共鑽探9,224.6米，其中包括4,687.6米鑽石鑽探和4,537米RC鑽探。



*如需查看半年報告，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/9WYUBB6G





內容關於: Arrow Minerals Ltd





Arrow Minerals Ltd（ASX:AMD）是一家勘探和開發公司，致力於透過在西非發現經濟礦藏來為股東創造長期價值。該公司實施了基於科學的系統勘探理念，同時保持商業靈活性，以確保我們捕獲並保留價值。

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