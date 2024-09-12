

西澳發現最引人注目的鈮土壤異常

Perth, 2024年9月12日, AEST (ABN Newswire) - Great Western Exploration Limited ( ASX:GTE ) 欣然宣布，該公司已在西澳大利亞州確定了一個名為 Sumo 的大型鈮土壤異常。



重點



- 確定了大型、堅固且連貫的鈮滯後土壤異常；該異常被命名為 Sumo 鈮礦目標



- Sumo 長 2 公里，寬 1 公里，位於 Sandfire Resources 的 DeGrussa 銅金專案東南 70 公里處，位於 Great Western 100% 擁有的 Yerrida North 專案內



- 它還位於 Great Western 的 Oval 和 Oval South 銅金礦目標東北 30 公里處，本月晚些時候將在 Oval 銅金礦目標處開始鑽探



- Sumo 的勘探前景突出，因為同時出現的探路者地球化學結果支持了鈮礦化系統的潛力



- 實地勘察已證實 Sumo 為原位，這意味著它與運輸的沉積物無關



- Sumo 位於磁力和重力高點，這進一步支持了它的潛力



- 已收集重礦物精礦樣品，有待進行分析以確定鈮礦物學和潛在的礦化系統類型以及未來可能的鑽探計劃



Sumo 鈮礦目標位於該公司100% 的Yerrida North 專案內，該專案位於Yerrida 盆地西部，距珀斯東北約800 公里，距威盧納鎮西北約90 公里（見圖1*），距Sandfire Resources 的DeGrussa 銅金計畫東南70 公里。



Sumo 鈮目標是透過滯後土壤採樣來確定，其中劃定了一個 2 公里 x 1 公里寬的大型、連貫的 >20ppm 鈮異常（圖 2*）。



該公司聘請了一位外部地球化學顧問，協助解釋滯後土壤採樣資料庫和定義的鈮異常的性質。這項工作發現，Sumo 異常與As、Ag、Bi、Cr、Mo、Sb、Sn、Ta、Ti、Th、U W 和Zr 相一致，這些元素通常與碳酸鹽岩鈮礦床有關（圖3*） 。沒有發現任何證據表明 Fe 或 Mn 清除產生了假異常。



Sumo 鈮異常位於磁高區內（圖 4*），其中包含模擬反演重力資料中的一小片重力高區，結合此位置的磁峰可能代表盲碳酸岩。對異常的實地勘察未發現任何露頭來解釋該特徵。然而，發現異常是原位的，與運輸沉積物無關。



根據地球化學顧問的建議，完成了整個異常的重礦物精礦 (HMC) 計畫。該過程涉及在異常區域採集土壤樣本，然後完成光譜分析以確定鈮和相關礦物學。該過程旨在確定鈮礦化類型（碳酸岩/偉晶岩/風化層）並確定目標的前瞻性勘探計劃。預計該計劃的結果可能會在 2024 年 10 月返回。



Sumo 鈮目標是另一個非常有前景的目標，該公司透過分析Sandfire Resources 提供給Great Western 的大型數據集開發了該目標，此前後者退出了Yerrida North 合資企業（參見GTE ASX 2023 年8 月17 日公告）。



Great Western 預計，隨著公司評估資料集、進行實地工作並完成進一步的地質解釋，將確定更多潛在目標。



此外，該公司預計將於本月稍後開始在其巨大的橢圓形銅金目標處進行鑽探。



*要查看表格和數據，請造訪：

https://abnnewswire.net/lnk/M3R4DTHA





內容關於: Great Western Exploration Limited





Great Western Exploration (ASX:GTE) 是一家勘探公司，在西澳大利亞富饒的地區擁有世界級的大片土地。 Great Western 的礦權尚未勘探或幾乎未經勘探。多個項目的眾多工作計劃正在進行中，公司資金充足，資本結構緊張，為勘探成功提供了槓桿。

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